CBSE 10th 12th Board Exam Update: सीबीएसई (CBSE) ने 10वीं और 12वीं (CBSE 10th 12th Board Exam Update) बोर्ड के पहले चरण की बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम (CBSE Board Exam Date Sheet) घोषित कर दिया है. इन सबके बीच बोर्ड ने परीक्षा को लेकर एक और अपडेट दिया है.Also Read - CBSE Class 12th Result Update: 12वीं कक्षा के रिजल्ट को लेकर छात्रों के मन में उठ रहे सभी सवालों का शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब...जानें ताजा अपडेट...

CBSE की तरफ से बताया गया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र जो अपने स्कूलों के शहर में नहीं हैं और कहीं और रह रहे हैं, सीबीएसई उन्हें उचित समय पर अपने संबंधित स्कूलों से परीक्षा केंद्र के शहर को बदलने के लिए अनुरोध करने के लिए सूचित करेगा. Also Read - CBSE 12th Result Update: 12वीं परीक्षा के रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, CBSE इस दिन जारी कर सकता है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया....

Class X and XII students who are not in the city of their schools & are residing somewhere else, at an appropriate time CBSE will inform them to make a request to their respective schools to change the city of examination centre. Schools will follow the instructions given by CBSE pic.twitter.com/CeHRfgxwE8

— ANI (@ANI) October 20, 2021