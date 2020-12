CBSE Class 10, Class 12, NEET, JEE 2021 Exams: देश में जारी कोरोना संकट बीच CBSE की 10वीं, 12वीं परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री (Education Minister) डॉक्टर रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ 10 दिसंबर को स्टूडेंट्स से वेबिनार के माध्यम से बातचीत करेंगे और सवालों का जवाब देंगे. 10वीं, 12वीं परीक्षा के अलावा शिक्षा मंत्री NEET, JEE 2021 परीक्षा के प्रतियोगियों के सवालों का जवाब भी देंगे. इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा था कि अगले साल होने वाली प्रतियोगी एवं स्कूल बोर्ड परीक्षायें छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों से संपर्क करने के बाद ही आयोजित की जाएंगी. Also Read - CBSE Board Exam Date Update: 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा फरवरी की जगह इस महीने कराने का प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय को भेजा

शिक्षा मंत्री ने इस संदर्भ में एक वीडियो ट्वीट कर कहा, ‘प्रिय शिक्षक, माता-पिता और छात्र, यह शेयर करने में खुशी हैं कि मैं आपके साथ आगामी प्रतियोगी/बोर्ड परीक्षाओं के बारे में बात करने के लिए 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे लाइव हो रहा हूं. #EducationMinisterGoesLive का उपयोग करके अपनी चिंताओं को आप शेयर कर सकते हैं.’

शिक्षा मंत्री के अनुरोध पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने अपनी चिंताओं से शिक्षा मंत्री को अवगत कराया. इनमें से अधिकांश छात्रों ने शिक्षा मंत्री से तीन महीने की देरी से परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया. कई ने उनसे परीक्षा देने से पहले कम से कम तीन महीने की नियमित कक्षाओं का संचालन करने का भी आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इन कक्षाओं में भाग लेने के दौरान उन्हें बहुत सारी तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें तैयारी के लिए कुछ अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी.

I am overwhelmed by your response on #EducationMinisterGoesLive. Thank you for sharing your concerns with me!

I will be going live on Dec 10 at 10 AM to talk to all of you regarding the upcoming board/competitive exams & more.

Looking forward to our interaction. See you! pic.twitter.com/eSL4uPs8eu

