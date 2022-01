CBSE 10th and 12th Result 2022 Term 1: सीबीएसई की टर्म-1 परीक्षा देने वाले 10वीं और 12वीं बोर्ड (CBSE 10th and 12th Exam 2022 Term 1) के छात्रों को अब अपने रिजल्‍ट का इंतजार है. सीबीएसई ने अब तक कोई तारीख नहीं बताई है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो बोर्ड जल्‍द ही 10वीं और 12वीं के टर्म-1 एग्‍जाम का रिजल्‍ट (CBSE 10th and 12th Term 1 Result 2022) जारी कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE), टर्म-1 परीक्षा का परिणाम (CBSE result 2022 Term 1) 24 जनवरी 2022 को घोष‍ित कर सकता है. हालांकि इस बारे में आध‍िकारिक सूचना अब तक जारी नहीं की गई है. छात्र अपना रिजल्‍ट (CBSE term 1 result) आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर चेक करने के अलावा एसएमएस और डिजीलॉकर के जरिये भी देख सकते हैं. सीबीएसई कक्षा 10और 12वीं के टर्म-1 परीक्षा का रिजल्‍ट (class 10th, 12th CBSE Term 1 result) अलग-अलग जारी करेगा या एक साथ, यहां जानिये.Also Read - CBSE Class 10, 12 Board Exams 2022 Term 2: पोस्‍टपोन होगी सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा या नहीं, क्‍या कहते हैं एक्‍सपर्ट, जानें

क्‍या एक साथ जारी होगा रिजल्‍ट (CBSE class 10th, 12th Term 1 result)

इससे पहले के ट्रेंड पर गौर करें तो सीबीएसई हमेशा 12वीं के परिणाम पहले जारी करता है. 10वीं के परिणाम बाद में जारी किए जाते हैं. लेकिन इस बार छात्रों को फेल या पास डिक्‍लेयर नहीं किया जाएगा. सिर्फ उनके अंक जारी किए जाएंगे. ऐसे में यह संभव है कि बोर्ड दोनों कक्षाओं के परिणाम एक ही दिन जारी कर दे. यह भी संभव है कि बोर्ड एक दिन किसी 12वीं कक्षा के परिणाम और अगले दिन 10वीं का रिजल्ट घोषित करें.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. सीबीएसई से पासिंग सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए छात्रों को कम से कम 33 फीसदी अंक हासिल करने होंगे, हालांकि, सीबीएसई टर्म 1 परीक्षा में कोई भी छात्र फेल नहीं होगा. फाइनल परिणाम, टर्म-1 और टर्म-2दोनों परीक्षाओं में प्राप्‍त अंकों के आधार पर तैयार होगा.