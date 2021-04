CBSE 10th 12th Exam Latest Updates: देश में जारी कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने CBSE की 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द (CBSE 10th Exam Cancelled) कर दी है. वहीं, 12वीं की परीक्षा को फिलहाल टाल (CBSE 12th Exam Postponed) दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के बीच बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है. Also Read - CBSE Board 10th, 12th Exam 2021: CBSE बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षा आयोजित होगी या नहीं! आज हो सकता है फैसला, जानें डिटेल

आदेश के मुताबिक 4 मई से 14 जून तक होने वाली 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है. अब 1 जून को बैठक होगी, जिसमें तब के हालात की समीक्षा की जाएगी और परीक्षा पर फैसला होगा. अगर परीक्षाएं होंगी तो इसके लिए 15 दिन पहले ही छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा. सीबीएसई की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हो तो जब कोरोना का मामला खत्म हो जाएगा उनके लिए परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा.

Board Exams for Class 10th cancelled & 12th postponed. Results of Class 10th will be prepared on the basis of an objective criterion to be developed by the Board. Class 12th exams will be held later, the situation will be reviewed on 1st June by the Board: Ministry of Education pic.twitter.com/ljVuUkEChB

