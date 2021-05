CBSE 12th Board Exam 2021: सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिवों और राज्य परीक्षा बोर्डों (Board 2021) के अध्यक्षों और हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कल आयोजित की जाएगी, जिसमें 12वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा (CBSE 12th Board Exam 2021) और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए अन्य प्रवेश परीक्षाओं (CBSE 12th Board Exam 2021) के संचालन के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, महिला एवं बाल मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करेंगे. Also Read - Anti-COVID Drug: DRDO की विकसित एंटी कोविड दवा 2DG लॉन्च हुई

The Hon'ble Prime Minister has desired that any decision affecting the careers of his beloved students has to be taken in wide consultations with all State Governments & Stakeholders. I recently held a meeting with the State Education Secretaries in this regards. (1/4)

