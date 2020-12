CBSE 10th 12th Exam Date: इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का चलन काफी बढ़ गया है. ताजा मामला 2021 में होने वाली CBSE की 12वीं परीक्षा (CBSE 10th 12th Exam 2021) को लेकर है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि CBSE ने 2020-21 में होने वाली 12वीं की परीक्षा ( CBSE 12th Examination Date) के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है. हालांकि यह फेक न्यूज है. फिलहाल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से इस तरह की कोई सर्कुलेशन जारी नहीं की गई है. Also Read - केंद्र सरकार देश की सभी महिलाओं के बैंक खाते में 60,000 रुपये भेज रही है, आपने भी सुना क्या...

सरकार की तरफ से बार-बार अपील की जाती रही है कि जब तक आधिकारिक घोषणा न हो तब तक भ्रामक खबरों (Fake News) पर यकीन नहीं करें. इसके लिए PIB की तरफ से Fact Check की भी शुरुआत की गई है. इसका उद्देश्य लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और भ्रामक खबरों के खिलाफ सचेत करना है. पीआईबी ने इस दावे को क्रॉस चेक किया और पाया कि यह जानकारी फर्जी है.

A date sheet for 2020-21 class 12th examination allegedly issued by the #CBSE is in circulation on social media. #PIBFactCheck: This date sheet is #Fake. pic.twitter.com/H4wbRRKPB4

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 9, 2020