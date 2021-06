CBSE 12th Exam Latest Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज शाम 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं (CBSE 12th Exam) को लेकर अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे. बैठक के दौरान सभी राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद उन्हें सभी संभावित विकल्पों के बारे में बताया जाएगा. न्यूज एजेंसी ANI ने केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है. मालूम हो कि कोरोना संकट की वजह से CBSE ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया था और 12वीं की परीक्षा पर 1 जून को फैसला होने की बात कही थी. Also Read - CBSE 12th Board Exam 2021 Big Update: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कही ये बड़ी बात

Prime Minister Narendra Modi will chair an important meeting regarding Class 12 Board Examinations, this evening. He will be briefed on all possible options, as a result of the extensive discussions with all states and other stakeholders: GoI Sources pic.twitter.com/3sLKMPmOMW

— ANI (@ANI) June 1, 2021

— ANI (@ANI) June 1, 2021 Also Read - Mann Ki Baat: पहली लहर के खिलाफ पूरे हौसले से लड़ाई लड़ी, दूसरी लहर पर भी जीत हासिल करेगा देश- PM मोदी