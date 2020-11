CBSE Board Exams 2021, CBSE 10th Board Exams 2021, CBSE 12th Board Exams 2021 Class 10, Board Exams Date Sheet News: अगले साल 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं कब होंगी? इसको लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE) ने अभी तक इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं किया है. हालांकि कई राज्यों के स्टेट बोर्ड्स ने कह दिया है कि अगले साल मार्च में परीक्षाएं आयोजित करवाना अभी संभव नहीं लग रहा है. महाराष्ट्र और गुजरात के स्टेट बोर्ड्स ने कह दिया है कि मई से पहले ये परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाएंगी. Also Read - CBSE 2021 Class 10th, 12th Exams Date Sheet: टल सकती हैं बोर्ड परीक्षाएं, इन दो राज्यों में देरी से होंगे 10वीं-12वीं के एग्जाम!

महाराष्ट्र और गुजरात ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं मई 2021 तक स्थगित करने की घोषणा कर दी है. हालांकि सीबीएसई और सीआईएससीई ने अभी तक इस बारे में कोई घोषणा नहीं की है. एक न्यूज वेबसाइट से बातचीत में इन दोनों बोर्ड्स के कहा है कि वे इस बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं.

दरअसर, देशभर में बोर्ड परीक्षाएं मार्च और अप्रैल के बीच आयोजित करवाई जाती हैं. लेकिन देश और दुनिया में कोरोना वायरस महामारी की वजह से अगले साल तय समय पर ये परीक्षाएं होंगी या नहीं इसको लेकर संशय बना हुआ है. गौरतलब है कि 2020 में कोरोना वायरस महामारी की वजह से बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित हुई थीं. 2020 में परीक्षाओं के दौरान ही देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था. इस कारण कई पेपर्स की परीक्षाएं नहीं हो पाईं थीं.

दूसरी और पिछले 7 माह से अधिक समय से देशभर में फिजिकल क्लासेस बंद हैं. इस कारण 10वीं और 12वीं बोर्ड के सिलेबस भी काफी हद तक बचे हुए हैं, जिनको इस शैक्षणिक सत्र में पूरा करना मुश्किल लग रहा है.

कुछ दिन पहले सीबीआई ने संकेत दिया था कि बोर्ड की परीक्षाएं 45 से 60 दिनों तक टाली जा सकती है. ऐसा कोरोना वायरस से संभावित वैक्सीन के आने को देखते हुए किया जा सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल के शुरू में देश में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी.

जानकारों का भी मानना है कि सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर सकता है. ये परीक्षाएं तभी संभव हो पाएंगी जब नॉर्मल क्लासेस शुरू हो जाएं, जिसकी अभी संभावना नहीं दिख रही है.