CBSE बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर! 12 अंक की इस ID नंबर के बिना नहीं दे पाएंगे एग्जाम

CBSE Board 2026:केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने एग्जाम से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. अब परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों के पास 12 अंक की अपार आईडी होना जरूरी है.

CBSE board exams 2026

CBSE Board 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर दो महत्वपूर्ण बदलाव घोषित किए हैं. इन बदलावों का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा व्यवस्थित, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है. नए नियमों के अनुसार 2026-27 शैक्षणिक सत्र से छात्रों को बोर्ड परीक्षा में पंजीकरण कराने के लिए एपीएएआर आईडी अनिवार्य रूप से बनवानी होगी. बिना इस आईडी के छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे. इसके अलावा वर्ष 2028 से कक्षा 10 की कुछ मुख्य विषयों की बोर्ड परीक्षाएं दो अलग-अलग स्तरों पर आयोजित की जाएंगी. माना जा रहा है कि इन फैसलों से छात्रों के रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे और पढ़ाई उनकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकेगी.

क्या है APPAR आईडी और क्यों जरूरी है?

एपीएएआर आईडी का पूरा नाम ऑटोमेटेड परमानेंट अकादमिक अकाउंट रजिस्ट्री है. यह हर छात्र की एक डिजिटल पहचान होगी, जिसमें उसकी पढ़ाई से जुड़ी पूरी जानकारी सुरक्षित रखी जाएगी. इसमें स्कूल बदलने, परीक्षा परिणाम, प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध रहेंगे. इससे कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता कम होगी और रिकॉर्ड खोने या गलत होने की समस्या भी घटेगी. स्कूल और शिक्षा बोर्ड दोनों के लिए छात्रों की जानकारी संभालना आसान होगा. भविष्य में कॉलेज प्रवेश या नौकरी के समय भी यह डिजिटल रिकॉर्ड काफी मददगार साबित हो सकता है.

APPAR आईडी

शिक्षा बोर्ड की समीक्षा में पाया गया कि कई राज्यों में छात्रों ने अभी तक एपीएएआर आईडी नहीं बनवाई है. वर्ष 2025-26 तक बोर्ड से जुड़े स्कूलों में आधे से भी कम छात्रों के पास यह आईडी थी. कुछ राज्यों में स्थिति और कमजोर रही, जहां बहुत कम प्रतिशत छात्रों ने पंजीकरण कराया. इसी कारण बोर्ड ने फैसला लिया कि 2026-27 से कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्रों के लिए आईडी अनिवार्य कर दी जाए. स्कूलों को उम्मीदवारों की सूची भरते समय भी यह जानकारी देनी होगी. जिन राज्यों में प्रगति कम है, वहां स्कूलों को विशेष सहायता और मार्गदर्शन देने की योजना बनाई गई है ताकि अगले साल बेहतर परिणाम मिल सकें.

2028 से दो स्तरों पर होंगी बोर्ड परीक्षाएं

एक और बड़ा बदलाव कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में किया जा रहा है. अभी केवल गणित विषय में बेसिक और स्टैंडर्ड स्तर का विकल्प मिलता है, लेकिन 2028 से गणित के साथ विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में भी दो स्तर होंगे. छात्रों को अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार स्तर चुनने का मौका मिलेगा. इसकी तैयारी के लिए 2026-27 सत्र से ही कक्षा 9 में “स्टैंडर्ड” और “एडवांस्ड” स्तर शुरू किए जाएंगे. इससे कमजोर छात्रों पर अनावश्यक दबाव कम होगा और तेज गति से सीखने वाले छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा.

नई शिक्षा व्यवस्था की ओर बड़ा कदम

इन बदलावों को लागू करने के लिए स्कूलों को समय दिया जा रहा है. नई पाठ्यपुस्तकें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के अनुसार तैयार की जा रही हैं, इसलिए शुरुआती सत्र में पुराना पाठ्यक्रम भी जारी रहेगा. शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल पहचान और दो स्तर की परीक्षा प्रणाली से पढ़ाई ज्यादा लचीली और छात्र-केंद्रित बनेगी. रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे, प्रक्रिया पारदर्शी होगी और छात्रों को अपनी योग्यता के अनुसार पढ़ने का मौका मिलेगा. आने वाले वर्षों में ये फैसले स्कूल शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

