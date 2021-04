CBSE Board 10th, 12th Exam 2021: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कक्षा 10वीं और 12वीं (CBSE Board 10th, 12th Exam 2021) के एक लाख से अधिक छात्रों ने सरकार से आग्रह किया है कि वे मई में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं (CBSE Board Exam 2021) को रद्द कर दें या उन्हें ऑनलाइन मोड में आयोजित करें. पिछले दो दिनों से ट्विटर पर हैशटैग “cancelboardexams2021” ट्रेंड कर रहा है. हालांकि, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन परिषद (CISCE) ने कहा है कि छात्रों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और परीक्षा (CBSE Board 10th, 12th Exam 2021) के दौरान सभी COVID-19 दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा. Also Read - CBSE Board Exam 2021 Sample Paper: CBSE ने जारी किया 10वीं, 12वीं का सैंपल पेपर, इस Direct Link से करें डाउनलोड

Change.org ने एक याचिका में कहा, “भारत में स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है. जब देश में कुछ ही मामले थे, तो उन्होंने शेष बोर्ड परीक्षाओं (CBSE Board Exam 2021) को रद्द कर दिया और अब जब मामले चरम पर हैं तो वे स्कूल खोलने की योजना बना रहे हैं. हम शिक्षा मंत्री (Education Minister) से आग्रह करते हैं कि वे इस मामले को देखे और इस साल आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं (CBSE Board 10th, 12th Exam 2021) को रद्द कर दें क्योंकि छात्र पहले से ही बहुत तनाव में हैं.” ट्विटर पर कक्षा 10वीं की छात्रा दिव्या गर्ग ने सरकार से परीक्षाओं को कम से कम एक महीने के लिए स्थगित करने और फिर मामलों की संख्या के आधार पर आगे की समीक्षा करने का आग्रह किया. Also Read - UP Board 10th 12th Exam Updates: पंचायत चुनाव की वजह से बढ़ सकती है UP Board की 10वीं, 12वीं परीक्षा की तारीख, जानें कब से हो सकते हैं एग्जाम...

एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया, “छात्रों को पहले से ही इस महामारी में अब तक बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है. कक्षाएं ऑनलाइन (Online Class) आयोजित की गई थीं, इसलिए परीक्षाएं (CBSE Board 10th, 12th Exam 2021) भी ऑनलाइन होनी चाहिए या छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के माध्यम से पदोन्नत किया जाना चाहिए.” आमतौर पर प्रैक्टिकल परीक्षाएं (CBSE Board Exam 2021 Practical Exam) जनवरी में आयोजित की जाती हैं और लिखित परीक्षा फरवरी में शुरू होती है और मार्च में समाप्त होती है. हालांकि, परीक्षा में देरी हुई और महामारी के मद्देनजर मई-जून में होने वाली हैं. Also Read - CBSE Board Exam 2021: CBSE का फैसला, इन छात्रों को प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए मिलेगा एक और मौका, जानें डिटेल

इसके बाद CBSE के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है और सभी COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है. सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या में 40-50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. सभी दिशानिर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों के कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जा रहा है. बोर्ड (CBSE) ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि यदि कोई छात्र या परिवार के किसी सदस्य कोरोना पॉजिटिव की वजह से प्रैक्टिकल परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकें हैं, उन्हें स्कूल उचित समय पर उनके लिए पुन: टेस्ट आयोजित करेंगे. हालांकि, आधिकारिक तौर पर जाहिर नहीं किया गया है कि थ्योरी परीक्षा (CBSE Board 10th, 12th Exam 2021) में छात्रों को समान छूट दी जाएगी.

इसी तरह, CISCE के मुख्य कार्यकारी और सचिव, गैरी अराथून ने कहा कि परीक्षाओं का कार्यक्रम “समान रहेगा”. कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन की वजह से पिछले साल मार्च में स्कूल बंद कर दिया गया था. कई राज्यों ने पिछले साल अक्टूबर से आंशिक रूप से स्कूलों को फिर से खोलना शुरू कर दिया था, लेकिन कोरोनोवायरस (Coronavirus) के मामलों में तेजी से वृद्धि को देखते हुए फिजिकल कक्षाओं को फिर से बंद कर दिया गया है. पिछले साल, बोर्ड परीक्षा को मार्च में मिड-वे पर स्थगित करना पड़ा था. उन्हें बाद में रद्द कर दिया गया था और रिजल्ट एक वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के आधार पर घोषित किए गए थे. CBSE और CISCE दोनों ने पिछले साल मेरिट लिस्ट नहीं जारी करने का फैसला किया था.