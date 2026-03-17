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Board Results 2026: कब आएगा CBSE, UP और बिहार बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्‍ट, चेक कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स

CBSE बोर्ड का रिजल्ट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर, यूपी बोर्ड का रिजल्ट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर चेक कर सकेंगे.

जानिए कब-कब आएगा रिजल्ट

ज्यादातर राज्यों के बोर्ड एग्जाम्स हो गए हैं. अब सभी बच्चों को अपने अपने बोर्ड रिजल्ट्स का इंतजार है. सभी राज्यों में सबसे पहले रिजल्ट आने का रिकॉर्ड हमेशा से ही बिहार बोर्ड के नाम रहा है. बिहार बोर्ड सबसे पहले बोर्ड रिजल्ट जारी करता है. इस बार भी बिहार बोर्ड ने बोर्ड रिजल्ट 2026 की तैयारियां शुरू कर दी हैं. आइए जानते हैं बिहार बोर्ड समेत यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट भी कब तक आएगा.

बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट, टॉपर्स वेरिफेकशन शुरू

बिहार बोर्ड की 12वीं (इंटरमीडिएट) के पेपर 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक चले थे. 10वीं (मैट्रिक) के पेपर 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक हुए थे. पुरानी परंपरा के अनुसार पहले 12वीं का, कुछ दिनों बाद 10वीं का रिजल्ट जारी होगा. बिहार बोर्ड का रिजल्ट मार्च के आखिरी हफ्ते तक आने की उम्मीद है.

CBSE बोर्ड 10वीं का रिजल्ट

सीबीएसई के 10वीं के बोर्ड एग्जाम 10 मार्च 2026 को पूरे हुए. करीब 25 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी. मई 2026 के बीच तक घोषित होने की उम्मीद है. छात्र अपने रोल नंबर और स्कूल नंबर का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइटों cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर, या डिजीलॉकर और एसएमएस के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं.

CBSE बोर्ड 12वीं का रिजल्ट

सीबीएसई 12वीं 2026 का रिजल्ट भी मई 2026 के मध्य में घोषित होने की उम्मीद है. सभी स्ट्रीम के परिणाम आमतौर पर cbseresults.nic.in पर एक साथ जारी किए जाते हैं. परिणाम देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी की आवश्यकता होगी.

UP BOARD 12th result 2026

यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट 2026 अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में घोषित होने की उम्मीद है. परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक आयोजित की गईं. रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर चेक कर सकेंगे.

UP BOARD 10th result 2026

UP बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट 2026 15-20 अप्रैल 2026 के बीच जारी होने की उम्मीद है. रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर चेक कर सकेंगे. परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं.

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