CBSE Board 2021-22 Syllabus: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए नए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए सिलेबस (CBSE Board 2021-22 New Syllabus) जारी कर दिया है. इस नए एकेडमिक ईयर के सिलेबस (CBSE Board 2021-22 New Syllabus) में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई है. इससे पहले वर्ष 2020-21 के लिए सिलेबस (CBSE Board 2021-22 New Syllabus) में लगभग 30 प्रतिशत की कटौती की गई थी. उम्मीदवार इस सिलेबस (CBSE Board 2021-22 New Syllabus) को CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://cbseacademic.nic.in/ पर क्लिक करके CBSE Board 2021-22 Syllabus डाउनलोड कर सकते हैं. विस्तृत सिलेबस (CBSE Board 2021-22 New Syllabus) कक्षा IX-X और कक्षा XI-XII के लिए है. यह संयुक्त सिलेबस (CBSE Board 2021-22 New Syllabus) केवल कक्षा 10वीं और 12वीं के तहत शामिल सिलेबस CBSE Board Exam 2022 के लिए लागू होगा. कई स्कूल 1 अप्रैल 2021 से नए शैक्षणिक सत्र को शुरू करने के लिए तैयार हैं. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने भी 1 अप्रैल से नए सत्र की घोषणा की है. कुछ स्कूल हालांकि अभी भी अपनी अंतिम परीक्षाओं के बीच में हैं और जल्द ही नए सत्र की शुरुआत करेंगे.

CBSE केवल कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस (CBSE Board 2021-22 New Syllabus) को शेयर किया है. मुख्य रूप से स्कूलों द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक के सिलेबस मुख्य रूप से NCERT द्वारा निर्धारित व्यापक दिशानिर्देशों के आधार पर तय किए जाते हैं. इसके अलावा CBSE किसी भी किताब को लिखता या प्रकाशित नहीं करता है. सिलेबस NCERT कोर्सवर्क पर आधारित है. NCERT या नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री के लिए जिम्मेदार है. NCERT पुस्तकें ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं.