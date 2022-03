CBSE Board Class 10th 12th Term-1 Result: सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के टर्म 1 परीक्षा के रिजल्ट को जारी कर दिया है. उम्मीदवार चाहें तो अधिकारिक वेबसाइट के अलावा अन्य कई माध्यमों से भी अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं.Also Read - CBSE Term 1 Result: सीबीएसई टर्म 1 परीक्षा का रिजल्ट जल्द होगा जारी, ऐसे चेक करें अपना स्कोर

CBSE Board Class 10th 12th Term-1 Result: उमंग ऐप और डिजीलॉकर पर चेक करें रिजल्ट

जिन छात्रों को अधिकारिक वेबसाइट विजिट कर रिजल्ट चेक करने में दिक्कत आ रही है वे भारत सरकार के ऐप्स के माध्यम से रिजल्ट देख सकते हैं. ऐसे में जिन छात्रों ने कक्षा 10वीं और 12वीं की टर्म 1 परीक्षा (CBSE Class 10 and 12 board exams 2022 term 1) दी है, वे डिजिलॉकर (DigiLocker app) और उमंग ऐप (UMANG app) पर भी अपना स्‍कोर चेक कर सकते हैं.

CBSE 10th, 12th Result 2021: SMS से भी देख सकते हैं रिजल्ट

अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या फिर आपके यहां नेटवर्क संबंधित समस्या है. तो आप रिजल्ट SMS के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं. इसके लिए बस एक छोटा सा काम करना होगा. मोबाइल पर एसएमएस के जरिए रिजल्ट देखने के लिए <CBSE10>space<Roll Number>space<Admit Card ID> लिखकर 7738299899 पर भेजना होगा, जिसके कुछ देर बाद ही आपको मैसेज से रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा.