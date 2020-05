CBSE Board 10th 12th Exam 2020: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 वीं और 12 वीं की शेष बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट सोमवार को जारी कर दिया है. यह परीक्षा सीबीएसई द्वारा 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी. इस बारे में केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर जानकारी दी. उन्होंने कहा, “प्रिय विद्याथिर्यों, आप सभी से CBSE की 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की डेट शीट साझा कर रहा हूँ. मैं आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ.” Also Read - CBSE 10th 12th Board Exam 2020: सीबीएसई आज नहीं, अब इस दिन जारी करेगा डेटशीट, जानिए यहां पूरी डिटेल

बता दें कि कक्षा 10 और 12 वीं की बोर्ड परीक्षाएं शेष 29 पेपरों के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020 तक विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी. कक्षा 10 और 12 वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सीबीएसई की नई डेटशीट पहले 16 मई 2020 को शाम 5 बजे जारी किया जाना था. इससे पहले एक ट्वीट में मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा था कि कोरोना वायरस महामारी की मौजूदा स्थिति की वजह से सीबीएसई केवल 29 मुख्य विषयों के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा, जो अगले सत्र में प्रवेश एवं पदोन्नति के लिए आवश्यक हैं.

CBSE कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा

उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए आयोजित किए जाने वाले विषय हिंदी पाठ्यक्रम ए, हिंदी पाठ्यक्रम बी, अंग्रेजी संचार, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान शामिल हैं.

Dear students of class 10th of #CBSE Board studying in North East District, New Delhi, here is the date sheet for your board exams.

All the best 👍#StaySafe #StudyWell@HRDMinistry @mygovindia@cbseindia29 @PIB_India @DDNewslive @MIB_India pic.twitter.com/1FySJ1CAQ4

— Dr Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) May 18, 2020