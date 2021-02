CBSE Board Exam 2021 Alert Rules and Regulations: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE Board Exam 2021) ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा के कार्यक्रम (CBSE Board Exam 2021 Date Sheet class x and xii) की मंगलवार को घोषणा कर दी. Also Read - CBSE 12th Board Exam Date Sheet Download Link: इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करें CBSE 12वीं की डेटशीट...

परीक्षाएं चार मई से शुरू होगी. कार्यक्रम के मुताबिक 10वीं कक्षा के लिए परीक्षा सात जून को खत्म हो जाएगी, जबकि 12वीं की परीक्षा का समापन 10 जून को होगा. CBSE Board परीक्षा की DateSheet जारी करने के साथ छात्रों के लिए कुछ नियम भी जारी किए हैं जिनको जानना जरूरी है.

बोर्ड एग्जाम के लिए डेटशीट जारी करते हुए बोर्ड ने कहा कि दोनों कक्षाओं X & XII में दो मुख्य विषयों की परीक्षाओं के बीच पर्याप्त समय दिया गया है. यह छात्रों के तनाव को कम करेगा और परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में उनकी मदद करेगा.

बोर्ड एग्जाम से पहले इन बातों को जरूर जान लें छात्र

1. CBSE कक्षा 10वीं में 75 विषयों में और कक्षा 12वीं में 111 विषयों में परीक्षा आयोजित करेगा.

2. बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम इस तरह से तैयार किया गया है कि किसी भी दिन, एक परीक्षा केंद्र में कुल छात्रों की संख्या सीमित रहे. यह परीक्षा केंद्रों को कोविड-19 सुरक्षा मानदंडों का सख्ती से पालन करने में मदद करेगा.

3. सुबह की शिफ्ट में काम करने वाले किसी भी स्कूल स्टाफ को सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार दोपहर की शिफ्ट में ड्यूटी नहीं दी जाएगी.

4. परीक्षा आयोजित करने में दिनों की संख्या को कम करने के लिए कक्षा-बारहवीं की परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी. दूसरी पाली में, उन विषयों में परीक्षा आयोजित की जाएगी जो विदेश में स्थित स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों द्वारा नहीं दी जाती है.

5. सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए दसवीं और बारहवीं दोनों के लिए डेट शीट जारी कर दी है. डेट शीट लगभग 3 महीने पहले जारी की गई है ताकि छात्र अपनी अध्ययन योजना बना सकें और महामारी के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर कर सकें.

6. सीबीएसई द्वारा जारी की गई डेटशीट के मुताबिक 6 मई को दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए इंग्लिश की परीक्षा आयोजित की जाएगी.

7. 10 मई को हिंदी, 11 मई को उर्दू, 15 को विज्ञान, 20 को होम साइंस, 21 मई को गणित और 27 मई को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी.

8. इसी प्रकार से बारहवीं कक्षा के छात्र 4 मई को अंग्रेजी की परीक्षा देंगे. 5 मई को टैक्सेशन का एग्जाम होगा.

9. 8 मई को फिजिकल एजुकेशन, 10 मई को इंजीनियरिंग ग्राफिक, 12 मई को बिजनेस स्टडी, 17 मई को अकाउंटेंसी, 18 मई को केमिस्ट्री, 19 मई को राजनीतिक विज्ञान, 24 मई को बायोलॉजी, 25 मई को अर्थशास्त्र, 31 मई को हिंदी और 1 जून को गणित की परीक्षा होगी.

10. कार्यक्रम के मुताबिक 10वीं कक्षा के लिए परीक्षा सात जून को खत्म हो जाएगी, जबकि 12वीं की परीक्षा का समापन 10 जून को होगा.