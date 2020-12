CBSE Board Exam 2021 Date: शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (Ramesh Pokhriyal) आज 17 दिसंबर, 2020 को शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे और उनकी चिंताओं को दूर करेंगे. छात्रों के साथ अपनी बातचीत की सफलता के बाद मंत्री अब आगामी बोर्ड परीक्षाओं (CBSE Board Exam 2021) और देश भर के शिक्षकों के साथ चिंताओं के अन्य मामलों पर चर्चा करेंगे. यह कार्यक्रम पोखरियाल (Ramesh Pokhriyal) के ट्विटर और फेसबुक हैंडल पर लाइव उपलब्ध होगा. इससे संबंधित प्रश्नों को देश भर के शिक्षकों से स्वीकार किया गया था. शिक्षकों ने बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर चिंता व्यक्त की थी कि कई महीनों से लगातार स्कूल बंद पड़े हैं. Also Read - JEE Main Exam 2021 Date Sheet Announced: JEE Main परीक्षा की डेटशीट जारी, शिक्षा मंत्री ने बताया कब होगा एग्जाम; दिखेंगे ये बड़े बदलाव

इससे आगे, कई शिक्षकों और विशेषज्ञों ने विचार व्यक्त किए थे कि परीक्षाएं आयोजित करने से पहले कक्षा की कोचिंग के लिए पर्याप्त समय आवश्यक है. शिक्षा मंत्री (Education Minister) इन चिंताओं से संबंधित विषयों पर संबोधित करेंगे. शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल (Ramesh Pokhriyal) ने कल JEE Main 2021 परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की थी. इस साल अन्य बोर्ड परीक्षा तिथियों की अनिश्चितता के कारण NTA दो के बजाय चार बार परीक्षा आयोजित करेगा. CBSE Board Exam 2021 की तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है.

Teachers, Union Education Minister will be going live to address your concerns related to upcoming board #exams & more.

