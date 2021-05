CBSE Board Exam 2021 Latest News: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा (CBSE Board 10th Exam 2021) को रद्द कर दिया है और अब कक्षा 12वीं की परीक्षा (CBSE Board 12th Exam 2021) को को भी रद कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिक्षा मंत्रालय कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से पैदा हुई वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर रहा है और बोर्ड परीक्षा (CBSE Board 12th Exam 2021) को रद्द करने पर विचार कर रहा है. Also Read - CBSE Counselling App Dost for Life: CBSE ने लॉन्च किया Dost for Life ऐप, Video में जानें क्या है इसकी विशेषताएं

बताया जा रहा है कि सीबीएसई (CBSE) द्वारा अगले दो सप्ताह के भीतर बोर्ड परीक्षा CBSE Board Exam 2021) रद्द करने की घोषणा की जा सकती है. इसे लेकर समीक्षा की जा रही है. शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में कहा कि बारहवीं कक्षा (CBSE Board 12th Exam 2021) की परीक्षा के रद्द होने की संभावना है. उनका कहना है कि कोरोना की वजह से पैदा हुई वर्तमान स्थिति को देखते हुए परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की संभावना है. सीबीएसई (CBSE) स्थिति की समीक्षा करेगा और संभवत: बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए एक वैकल्पिक मूल्यांकन योजना तैयार की जाएगी.

वहीं, बोर्ड के ही एक दूसरे वरिष्ठ अधिकारी ने भी इस पर सहमति जताई है कि कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से पैदा हुई वर्तमान स्थिति बेहद खराब है और ऐसे में बोर्ड परीक्षा का आयोजन कराना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि हालांकि इस पर अंतिम निर्णय जून में समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है कि किसी भी वक्त परीक्षा का आयोजन हो सके.

गौरतलब है कि कोरोना वायरस (Coronavirus)की दूसरी लहर की वजह से सीबीएसई बोर्ड ने दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा (CBSE Board 10th Exam 2021) को रद्द कर दिया है. अब दसवीं कक्षा के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के जरिए पास किया जाएगा. बोर्ड की तरफ से 20 जून तक दसवीं कक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा. हालांकि बारहवीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने को लेकर अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई निर्णय जारी नहीं किया गया है.