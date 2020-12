CBSE Board Exam 2021 Latest News: केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ (Ramesh Pokhriyal) ने गुरुवार को वेबिनार के माध्यम से छात्रों के साथ बातचीत की और आगामी बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे JEE Main 2021 और NEET 2021 के बारे में छात्रों की चिंताओं को लेकर संबोधित किया. छात्रों ने वेबिनार में शामिल हुए और उनके ट्विटर हैंडल @DrRPNishank और आधिकारिक फेसबुक पेज पर हैशटैग #EducationMinisterGoesLive के जरिए शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (Education Minister Ramesh Pokhriyal) से बातचीत की. Also Read - NEET 2021: परीक्षा होगी या नहीं! किस मोड में होगा एग्जाम, यहां जानें इससे संबंधित पूरी डिटेल

शिक्षा मंत्री ने CBSE बोर्डों के कम किए गए सिलेबस (New Syllabus of Class 10 CBSE 2020-21) के बारे में बात की और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Mains 2021) और नेशनल एलिजिबिलिटी-कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET 2021) 2021 के संचालन के बारे में छात्रों के सवालों के जवाब दिए. उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 (New Education Policy 2020) के बारे में भी बात की, जो कि दुनिया भर से सराहना मिली. मंत्री ने कहा कि CBSE Board Exam 2021 की तारीखों (CBSE Board Exam 2021 Date) की घोषणा परीक्षा शुरू होने से बहुत पहले कर दी जाएगी ताकि छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

CBSE Board Exam 2021 के रिवाइज्ड पाठ्यक्रम को CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है. शिक्षा मंत्री (Education Minister) ने एक छात्र के सवाल का जबाव देते हुए कहा, "CBSE प्रैक्टिकल परीक्षा स्कूल स्तर पर आयोजित की जाती है. यदि हम चल रही महामारी के कारण प्रैक्टिकल कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, तो इसका विकल्प खोजने का प्रयास किया जाएगा." अगर इसी तरह की स्थितियां बनी रहती हैं, तो बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों (CBSE 10th 12th Board Exam 2021 Time Table) के विस्तार के बारे में आपकी चिंताओं पर विचार किया जाएगा.

उन्होंने आगे कहा कि यह उल्लेखनीय है कि महामारी के समय में भी कक्षा 10 वीं के 91% छात्रों ने इस साल सीबीएसई 10 वीं बोर्ड परीक्षा (CBSE 10th Board Exam) दी थी. परीक्षा में 17 लाख 50,000 छात्रों में से कुल 16 लाख छात्र उपस्थित हुए और 13 छात्रों ने 500 में से 499 अंक हासिल किए थे. कुल 12 लाख छात्रों में से 10 लाख 50,000 छात्रों ने सीबीएसई 12 वीं की परीक्षा (CBSE 12th Board Exam) दी थी. यह अविश्वसनीय है.