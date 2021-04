CBSE Board Exam 2021 Sample Paper: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने CBSE Board Exam 2021 के सैंपल पेपर (CBSE Board Exam 2021 Sample Paper) जारी कर दिया है. बोर्ड (CBSE Board) ने कक्षा 10वीं, 12वीं के सभी विषयों के लिए सैंपल पेपर (CBSE Board Exam 2021 Sample Paper) जारी किए हैं. छात्र जो इस साल कक्षा 10वीं, 10वीं की परीक्षा (CBSE Board 10th, 12th Exam 2021) में शामिल हो रहे हैं, वे CBSE Academic की आधिकारिक वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - UP Board 10th 12th Exam Updates: पंचायत चुनाव की वजह से बढ़ सकती है UP Board की 10वीं, 12वीं परीक्षा की तारीख, जानें कब से हो सकते हैं एग्जाम...

CBSE ने सैंपल पेपर (CBSE Board Exam 2021 Sample Paper) को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अंकन योजनाओं के साथ जारी किया है. उम्मीदवार जो कक्षा 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा (CBSE Board 10th, 12th Exam 2021) के लिए उपस्थित होंगे, वे नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके सैंपल पेपर (CBSE Board Exam 2021 Sample Paper) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ नीच दिए गए इन लिंकों पर क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं. Also Read - CBSE Board Exam 2021: CBSE का फैसला, इन छात्रों को प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए मिलेगा एक और मौका, जानें डिटेल

CBSE Board 10th Exam 2021 Sample Paper डाउनलोड करने का Direct Link

CBSE Board 12th Exam 2021 Sample Paper डाउनलोड करने का Direct Link Also Read - CBSE Board 2021-22 New Syllabus: CBSE ने जारी किया 9वीं से 12वीं तक के नए सिलेबस, नहीं हुई इसमें कोई कटौती, ऐसे करें डाउनलोड

CBSE Board Exam 2021 Sample Paper ऐसे करें डाउनलोड

CBSE Academic की आधिकारिक वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर जाएं.

पृष्ठ के शीर्ष बार पर उपलब्ध CBSE Board Exam 2021 Sample Paper पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं पर क्लिक करना होगा.

नए खुले पृष्ठ पर उपलब्ध विषयवार सैंपल पेपर डाउनलोड करें.