CBSE Board Exam 2021: सीबीएसई की ओर से 2021 की बोर्ड परीक्षाएं टालने के बाद एक अहम राज्य पश्चिम बंगाल ने अपनी बोर्ड परीक्षाएं टाल दी है. पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि West Bengal Council of Higher Secondary Education और West Bengal Board of Secondary Education ने उन्हें सूचित किया है वह बोर्ड परीक्षाएं जून 2021 में करवाना चाहते हैं. Also Read - Board Exam 2021: Karnataka SSLC, PUC Exam 2021 Date: इस राज्य में मार्च महीने में आयोजित नहीं होगी बोर्ड परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर दी ये जानकारी

शिक्षा मंत्री ने बताया कि उन्होंने इस बारे में बोर्ड से कहा है कि वे परीक्षा के शेड्यूल तय कर लें और उसी के अनुरूप इसकी घोषणा करें. गौरतलब है कि मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि अगले साल फरवरी तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी. Also Read - CBSE Board Exam 2021 Date: CBSE बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षा इस महीने में होने की है संभावना, जानिए इससे संबंधित पूरी डिटेल

देश में कोरोना वायरस के खिलाफ अभी तक वैक्सीन नहीं आया है. अभी तक वैक्सीन लगाने का काम भी शुरू नहीं है. ऐसे में माना जा रहा है कि जब तक वैक्सीन न आ जाए तब तक बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाएंगी. Also Read - CBSE 10th 12th Board Exam Date 2021: क्या ऑनलाइन आयोजित होंगी बोर्ड परीक्षाएं? जानें शिक्षा मंत्री ने क्या दिया जवाब...

कल शिक्षकों के साथ एक ऑनलाइन संवाद में निशंक ने कहा था कि आज कि परीस्थितियों को देखते हुए फरवरी तक परीक्षा आयोजित करवाने की उम्मीद नहीं है. सीबीएसई के अलावा अन्य राज्यों में भी बोर्ड परीक्षाएं अगले साल निश्चित समय पर नहीं होने की संभावना है. महाराष्ट्र और गुजरात ने पहले ही घोषणा की है कि अगले साल मार्च तक परीक्षाएं संभव नहीं हैं.