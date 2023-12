CBSE Board ने मार्किंग स्कीम में किया बदलाव, 10वीं-12वीं के छात्रों को नहीं मिलेगा डिवीजन और डिस्टिंक्शन

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रतिशत गणना मानदंड को स्पष्ट करते हुए एक नोटिस जारी किया है. परीक्षा के नियमों का हवाला देते हुए, नोटिस में कहा गया कि कोई ओवरऑल डिवीजन या डिस्टिंक्शन/एग्रीगेट नहीं दिया जाएगा. साथ ही ये भी कहा गया है कि “सीबीएसई को बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों के प्रतिशत की गणना के लिए मानदंड बताने के लिए कई लोगों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि परीक्षा उपनियमों के अध्याय -7 की सब-सेक्शन 40.1 (iii) यह निर्धारित करती है कि कोई ओवरऑल डिवीजन/डिस्टिंक्शन या एग्रीगेट नहीं दिया जाएगा.

अगर किसी छात्र ने पांच से अधिक विषय लिए हैं, तो बेस्ट पांच विषयों का निर्धारण करके मार्कशीट तैयार की जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए अंकों का प्रतिशत आवश्यक है, तो गणना, यदि कोई हो, प्रवेश संस्थान द्वारा की जा सकती है. इससे पहले, सीबीएसई ने मेरिट लिस्ट जारी करने की प्रथा को भी खत्म कर दिया था. इससे बोर्ड एग्जाम टॉपर्स की लिस्ट भी जारी नहीं होती है.

Central Board of Secondary Education (CBSE) says that no overall division/distinction/aggregate will be awarded. If a candidate has taken more than five subjects, the decision to determine the best five subjects lies with the admitting institution or employer: CBSE pic.twitter.com/QOcV4zBWbE

— ANI (@ANI) December 1, 2023