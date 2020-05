CBSE BOARD EXAMINATION 2020: 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सीबीएसई ने अपना रुख स्पष्ट किया है. सीबीएसई के मुताबिक, दसवीं और बारहवीं कक्षा के 29 विषयों की लॉकडाउन अवधि के बाद परीक्षाएं ली जाएंगी. हालांकि दसवीं के बोर्ड की यह परीक्षाएं केवल उत्तर-पूर्वी दिल्ली के छात्रों के लिए ली जाएंगी. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी के बाद उपजी हिंसा के कारण यहां दसवीं कक्षा के छात्र अपने परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच सके थे. स्थिति को देखते हुए सीबीएसई ने इन छात्रों को शेष रह गई परीक्षाओं में दोबारा शामिल होने का अवसर दिया है. Also Read - NEET- IIT JEE Main Exam 2020 Dates: लॉकडाउन के बीच मंत्री रमेश पोखरियाल ने छात्रों से की बात, बताया कब होंगी परीक्षाएं

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कहा, "देश के अन्य हिस्सों में दसवीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी. ये परीक्षाएं केवल उत्तर-पूर्वी दिल्ली के उन छात्रों के लिए आयोजित की जा रही हैं जो इससे पहले परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे." गौरतलब है कि देश के शेष हिस्सों में दसवीं के छात्र सभी मुख्य परीक्षाएं दे चुके हैं.

बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा, "सीबीएसई के 10वीं व 12वीं बोर्ड के शेष बचे 83 पेपरों में से 29 विषयों की परीक्षा होगी. शेष वैकल्पिक विषयों के मार्क्‍स उनके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर होगा. हालात सामान्य होती ही सीबीएसई के 29 विषयों की परीक्षाएं शुरू होंगी. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रखें."

📢Attention class X students!

No examination to be held for class X students nationwide, except for students from North-East Delhi.

An adequate time of 10 days will be given to all students for the preparation of exams.#EducationMinisterGoesLive pic.twitter.com/xjj7qszUZZ

— Dr Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) May 5, 2020