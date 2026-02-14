  • Hindi
बोर्ड एग्जाम 2026 से पहले CBSE ने दी सख्त वार्निंग, 46 लाख स्टूडेंट्स के लिए बेहद जरूरी...वरना नहीं होगी एंट्री

CBSE ने एक लाइव वेबकास्ट आयोजित किया, जिसमें परीक्षा संचालन की गाइडलाइंस, क्लास 12 के लिए नए ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम और अन्य बदलावों पर विस्तार से चर्चा की गई.

Published: February 14, 2026 10:16 AM IST
By Farha Fatima
पढ़िए क्या है गाइडलाइन

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम से पहले स्कूलों, अभिभावकों और छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है. बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी 2026 से शुरू हैं. इस साल भारत और विदेश के 26 देशों में स्थित 31,000 से अधिक एफिलिएटेड स्कूलों के 46 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में शामिल होंगे. परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे शुरू होंगी, और सभी छात्रों को अपने परीक्षा केंद्र पर सुबह 10:00 बजे तक पहुंच जाना अनिवार्य है. इसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी.

CBSE ने चेतावनी दी

एडवाइजरी में CBSE ने चेतावनी दी है कि परीक्षा के दिनों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण समिट, उच्च-स्तरीय बैठकें और अन्य कार्यक्रम होने के कारण कई जगहों पर ट्रैफिक नियम, जाम, रूट डायवर्जन और देरी की संभावना है. इसलिए छात्रों है कि वे घर से पर्याप्त समय पहले निकलें.

  • लोकल ट्रैफिक, मौसम, दूरी और अन्य हालातों को ध्यान में रखकर यात्रा की योजना बनाएं.
  • परीक्षा केंद्र पर पहले से जाकर रूट और समय का अंदाजा लगा लें.
  • हर परीक्षा के दिन समय पर पहुंचने का पूरा इंतजाम करें.

बोर्ड ने सभी स्कूलों से अपील की है कि वे अभिभावकों और छात्रों को इन निर्देशों के बारे में जागरूक करें और उनकी मदद करें. इसके अलावा, CBSE ने 2026 की परीक्षाओं के लिए तीन प्रमुख सुधार लागू किए हैं-

क्लास 10 के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं: पहली अनिवार्य परीक्षा फरवरी में होगी, जबकि दूसरी (वैकल्पिक) मई में सुधार के लिए दी जा सकेगी. बेहतर स्कोर को अंतिम माना जाएगा.

क्लास 12 के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम शुरू किया गया है, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर डिजिटल रूप से मूल्यांकन होगा. इससे मूल्यांकन तेज, पारदर्शी और त्रुटिरहित होगा.

क्लास 10 के साइंस और सोशल स्टडीज पेपर में सवालों का नया विभाजन लागू किया गया है.

13 फरवरी 2026 को CBSE ने एक लाइव वेबकास्ट आयोजित किया, जिसमें परीक्षा संचालन की गाइडलाइंस, क्लास 12 के लिए नए ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम और अन्य बदलावों पर विस्तार से चर्चा की गई. इस सेशन में देशभर के प्रिंसिपल, शिक्षक और अन्य स्टेकहोल्डर्स शामिल हुए. CBSE के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने कहा कि ये परीक्षाएं छात्रों के ज्ञान, तैयारी और निर्णय क्षमता की जांच करेंगी. इसलिए सभी को नियमों, नीतियों और SOPs की पूरी जानकारी होनी चाहिए. उन्होंने CBSE के सुधारों पर जोर देते हुए कहा, “स्मार्ट एग्जाम, स्मार्टर इवैल्यूएशन – नए भारत की पहचान.” टेक्नोलॉजी आधारित प्रक्रियाओं, ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन और बेहतर प्रबंधन पर फोकस किया जा रहा है.

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की.

