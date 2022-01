नई दिल्‍ली: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की टर्म-1 परीक्षा आयोजित हो गई है और अब जल्‍द ही इसके परिणाम जारी कर दिये जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं के टर्म-1 परीक्षा का परिणाम (CBSE Class 10 and 12 Term 1 Results) इसी सप्‍ताह 15 जनवरी 2022 तक जारी कर दिया जाएगा. सेंट्रल बोर्ड अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जारी करेगा. टर्म-1 का परिणाम जारी होने के बाद टर्म-2 परीक्षा का शेड्यूल (CBSE Class 10 and 12 Term 2 Board Exam 2022 dates) जारी किया जाएगा. Also Read - CBSE Term 2 Exam 2022: सीबीएसई 10वीं और 12वीं के एग्‍जाम पैटर्न में नहीं होगा कोई बदलाव, जल्‍द आएगी डेटशीट

CBSE Term 1 Results: ये जरूर जानें

बोर्ड, हर विषय के लिये कंप्‍यूटर आधारित मार्कशीट जारी करेगा और किसी भी छात्र को टर्म-1 परीक्षा के लिये पास, फेल, कंपार्टमेंटल या एसेंशियल रीपीट कैटगरी में नहीं डाला जाएगा. फाइन परिणाम टर्म-2 परीक्षा के आयोजन के बाद जारी होगा. Also Read - CBSE, CISCE ने छात्रों के लिये जारी किया जरूरी नोटिस, पढें

CBSE Term 1 Results: वेबसाइट

10वीं और 12वीं का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in और cbse.gov.in पर जारी होगा. इसके अलावा डिजीलॉकर एप्‍ल‍िकेेशन और वेबसाइट digilocker.gov.in पर भी परिणाम चेक कर सकेंगे. यही नहीं, जिन छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे एसएमएस के जरिये भी अपना रिजल्‍ट चेक कर सकते हैं. Also Read - CBSE Term 2 Board Exam 2022: क्या है पैटर्न में बदलाव की खबर की सच्चाई, यहां जानें

CBSE Term 1 Result: ऐसे चेक करें

1: CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in, cbseresults.nic.in या cbse.gov.in पर जाएं.

2: वहां दिये गए रिजल्‍ट लिंक CBSE Class 10 Term 1 Result या CBSE Class 12 Result पर क्‍ल‍िक करें.

3: अपना लॉगइन क्रेडेंशियल जैसे कि रोल नंबर, जन्‍म तिथ‍ि आदि एंटर करें.

4: Submit बटन प्रेस करें.

5: टर्म-1 परीक्षा का परिणाम (CBSE Term 1 Result) स्‍क्रीन पर आ जाएगा.

6: डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लें.

इसी बीच कोरोना मामलों में बढती संख्‍या को देखते हुए छात्रों के माता पिता टर्म-2 परीक्षा को पोस्‍टपोन करने की मांग कर रहे हैं. सोशल मीड‍िया पर माता पिता सेंट्रल बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय से टर्म-2 परीक्षा को ऑनलाइन आयोजित करने की मांग भी कर रहे हैं.