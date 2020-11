CBSE class 10, class 12 board exams may be held earlier than expected in 2021 to ensure NEET, JEE are not affected: एक Report के मुताबिक, CBSE class 10, class 12 board exams की परीक्षाएं 2021 में जल्‍द कराई जा सकती हैं ताकि NEET, JEE की परीक्षाएं प्रभावित न हो. Also Read - NEET Counselling Result 2020: MCC कुछ देर में जारी करेगा NEET 2020 के पहले राउंड का काउंसलिंग रिजल्ट, इस Direct Link से करें चेक

बता दें कि इससे पहले, रिपोर्टों में दावा किया गया था कि बोर्ड Central Board of Secondary Education (CBSE) या तो पाठ्यक्रम को छोटा कर देगा या परीक्षा में 45 से 60 दिनों की देरी करेगा, क्योंकि देश भर में सामान्य कक्षाओं को कोरोना कोरोनोवायरस के मद्देनजर 7 महीने से अधिक समय के लिए निलंबित कर दिया गया था.

एक पोर्टल के मुताब‍िक, अभी यह पता चला है कि सीबीएसई परीक्षाओं की देरी की संभावना के चलते न तो इस कारण के चलते सिलेबस में कटौती नहीं कर सकता है. अगर सिलेबस में कटौती की जाती है तो छात्रों की इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बाधा पैदा हो सकती है. हालांकि, अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

Delhi-NCR के एक टॉप स्‍कूल के एक मैथ टीचर ने जोर देते हुए एक पोर्टल Times Now से कहा कि सीबीएसई ने स्‍कूलों से फीडबैक लिया है और इसके आधार पर जल्‍द ही निर्णय लिया जा सकता है. उन्‍होंने कहा कि सिलेबस लगभग ऑनलाइन कक्षाओं में पूरा होने के करीब था.