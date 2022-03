CBSE Term 2 Exam 2022: सीबीएसई बोर्ड 10वीं (CBSE Board Exams for Class 10th) और 12वीं (CBSE Board Class 12th Exams) की परीक्षा का आयोजन एक महीने बाद 26 अप्रैल से होने वाला है. ऐसे में छात्रों के पास तैयारी के लिए एक महीने से भी कम समय बचा है. बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विषयवार शेड्यूल जारी कर दिये हैं. इसके अलावा बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न (cbse class 10th and 12th term 2 exam pattern) और सिलेबस के साथ सैम्‍पल पेपर भी जारी किए हैं. बता दें कि टर्म-2 में सिर्फ 50 फीसदी सिलेबस से ही प्रश्‍न पूछे जाएंगे. Also Read - CBSE Term 2 Class 12 Mathematics Exam 2022: इस सैम्‍पल पेपर और सिलेबस से करें तैयारी, अच्‍छे नंबरों से होंगे पास

बोर्ड एग्‍जाम की तैयारी के लिए सिर्फ एक ही महीना बचा है, इसलिए हम यहां आपके लिए कुछ ऐसे टिप्‍स लेकर आए हैं, जिसकी मदद से आप एक महीने के भीतर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं.

1. समय का इस्‍तेमाल ठीक से करें:

परीक्षा की तैयारी कैसी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप समय का सदउपयोग कैसे करते हैं. अपने समय को दो हिस्‍सों में बांट दें. समय का विभाजन 30:70 के अनुपात में होना चाह‍िये. यानी आपको उस विषय को फिलहाल ज्‍यादा समय देना चाहिए, जिसमें आप कमजोर हैं.

2. एनसीईआरटी से करें तैयारी :

परीक्षा में अच्‍छे अंक लाने हैं तो छात्र, सीबीएसई कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी किताबों (CBSE Class 10, NCERT books) से पढाई करें. रेफरेंस बुक से आप प्रैक्‍ट‍िस कर सकते हैं लेकिन उसमें भटकाव नहीं होना चाहिए. परीक्षा में एनसीईआरटी किताब के बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा. इसलिए अगर आप एनसीईआरटी किताब से पढाई कर रहे हैं तो इतना काफी है.

3. ब्रेक लेना ना भूलें:

हर 2 से 3 घंटे पर ब्रेक लेते रहें. ब्रेक 30 से 40 मिनट का हो कम से कम. ब्रेक के दौरान आप ऐसे काम करें, जिससे आपका दिमाग रिफ्रेश हो जाए. आप गानें सुन सकते हैं, दोस्‍त से मिल सकते हैं, कुछ देर आंख बंद करके रेस्‍ट कर सकते हैं. इससे आप ज्‍यादा अच्‍छी तरह पढाई कर पाएंगे और आपको थकान महसूस नहीं होगी.