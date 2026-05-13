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CBSE Class 12 Result 2026: CBSE ने जारी किया 12th का रिजल्ट, cbseresults.nic.in पर इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in के साथ-साथ DigiLocker और UMANG ऐप के माध्यम से देख सकते हैं.

Published date india.com Updated: May 13, 2026 2:00 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
cbse board 12th result
cbse board 12th result

सीबीएसई बोर्ड ने 13 मई को 12th का रिजल्ट जारी कर दिया है. कैंडिटेट्स अपना परिणाम सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइटों cbse.gov.in और cbseresults.nic.in के साथ-साथ DigiLocker और UMANG ऐप के माध्यम से देख सकते हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने के 12वीं क्लास के रिजल्ट में इस साल कुल पास प्रतिशत 85.20% रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 3.19 प्रतिशत अंक कम है. इस साल के नतीजों में लड़कियों ने लड़कों से 6.73 प्रतिशत अंक ज़्यादा स्कोर किया. अलग-अलग क्षेत्रों की बात करें तो, त्रिवेंद्रम में सबसे ज़्यादा 95.62% पास प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि प्रयागराज में सबसे कम 72.43% पास प्रतिशत रहा. CBSE की 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं.

पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी

CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए, छात्रों को हर विषय में कम से कम 33% अंक लाने होंगे. यह नियम थ्योरी वाले हिस्से और इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल वाले हिस्से, दोनों पर अलग-अलग लागू होता है. अगर कोई छात्र कुल मिलाकर 33% से ज़्यादा अंक लाता है, लेकिन किसी एक विषय के थ्योरी या प्रैक्टिकल वाले हिस्से में इस तय सीमा से कम अंक लाता है, तो उसे उस विषय में फेल माना जाएगा. CBSE रिजल्ट 2026 की मार्कशीट में, जिस भी विषय में छात्र पास होने के लिए ज़रूरी अंकों से कम अंक लाएगा, उस विषय के आगे E1 या E2 ग्रेड लिखा होगा.

इस डायरेक्ट से लिंक से चेक करें रिजल्ट

CBSE वेबसाइट पर यहां से चेक करें अपना रिजल्ट

सभी जगह के लिए एक साथ जारी हुआ लिंक

CBSE ने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स का रिज़ल्ट एक ही समय पर जारी कर दिया है. रिज़ल्ट पूरे भारत और लगभग 26 देशों में CBSE एक साथ लागू होता है. CBSE कक्षा 12 का रिज़ल्ट results.cbse.nic.in पर , सभी स्ट्रीम्स के छात्र चार-क्रेडेंशियल वाले लॉगिन का इस्तेमाल करके देख सकते हैं. अलग-अलग स्ट्रीम्स के लिए कोई अलग रिज़ल्ट लिंक नहीं है.

‘टॉपर लिस्ट’

इस साल भी CBSE ने कोई आधिकारिक ‘टॉपर लिस्ट’ जारी नहीं की है. बोर्ड आमतौर पर केवल क्षेत्र-वार प्रदर्शन के आंकड़े जारी करता है और ‘ऑल-इंडिया टॉपर्स’ की घोषणा नहीं करता है. अलग-अलग स्कूल अपने सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों की डिटेल शेयर करते हैं.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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