नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा सीबीएसई कक्षा 12वीं टर्म-1 के परिणाम 2021-22 (CBSE Class 12 term 1 result 2021-22) को कल, 14 मार्च 2022 तक घोषित करने की उम्मीद है. सीबीएसई 10वीं का परिणाम (CBSE 10th result) कल 12 मार्च को घोषित किया गया था, हालांकि, बोर्ड ने सीबीएसई टर्म 1 परिणाम 2021-22 (CBSE term 1 result 2021-22) को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नहीं किया है.Also Read - CBSE Term 2 date sheet: 26 अप्रैल से होगी सीबीएसई टर्म 2 बोर्ड परीक्षा, जानें कब-कौन सा है Exam

छात्रों को निर्देश दिया गया था कि वे अपने सीबीएसई टर्म 1 कक्षा 10 की मार्कशीट (CBSE term 1 Class 10 mark sheet) अपने संबंधित स्कूलों से प्राप्‍त कर सकते हैं. सीबीएसई आमतौर पर सीबीएसई परिणाम (CBSE result) आधिकारिक वेबसाइटों cbse.gov.in, cbse.nic.in, या cbseresults.nic.in पर अपलोड करता है. और ट्रेंड के अनुसार उम्‍मीद की जा रही थी कि सीबीएसई 12वीं कक्षा के परिणाम पहले जारी करेगा. लेकिन इस बार बोर्ड ने 10वीं के परिणाम पहले जारी किए हैं. Also Read - CBSE Class 10, 12 Term 1 Results: स्कूलों में सीबीएसई ने भेजे मार्कशीट, अब छात्रों को किया जाएगा वितरित

कक्षा 10वीं के परिणाम (CBSE Class 10th result 2022) की घोषणा करने के बाद अब बोर्ड, 12वीं का रिजल्‍ट (CBSE term 1 Class 12 result 2021) जारी करेगा. उम्‍मीद की जा रही है कि 12वीं का रिजल्‍ट (CBSE Class 12 term 1 board exams result) 14 मार्च 2022 को जारी किया जा सकता है. बता दें कि बोर्ड ने 10वीं के परिणाम (CBSE Class 10 result 2021) जारी करने के साथ यह स्‍पष्‍ट कर दिया कि फाइनल मार्कशीट टर्म-2 परीक्षा (CBSE term 2 Class 10, 12 exam) के बाद जारी की जाएगी. मार्कशीट में टर्म-1 और टर्म-2 दोनों के अंक दिये गए होंगे. Also Read - CBSE Board Class 10th Term-1 Result: सीबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्‍ट जारी, यहां चेक करें

CBSE Date Sheet 2022 Class 12 (12वीं डेटशीट)

इस बीच, बोर्ड ने सीबीएसई टर्म 2 परीक्षा टाईम टेबल 2022 पीडीएफ (CBSE term 2 exam date sheet 2022 PDF ) 11 मार्च को cbse.gov.in पर जारी किया है. सीबीएसई कक्षा 12वीं टर्म 2 की परीक्षा (CBSE Class 12 term 2 exams) 26 अप्रैल से 15 जून, 2022 के बीच आयोजित की जाएगी. सीबीएसई ने सीबीएसई टर्म 2 डेट शीट (CBSE term 2 date sheet) को लेकर एक ताजा सर्कुलर जारी किया है. इसमें बोर्ड ने 5 महत्‍वपूर्ण बातें कही हैं.

1. चूंकि महामारी के कारण स्कूल बंद थे, जिससे पढाई का नुकसान हुआ है, इसलिए दोनों कक्षाओं में लगभग सभी विषयों में दो परीक्षाओं के बीच अधिक अंतर दिया गया है.

2. जहां-जहां गैप थोड़ा कम है, ऐसी परीक्षाओं को बाद की तारीख में रखा गया है, ताकि छात्रों को इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

3. सीबीएसई टर्म 2 डेट शीट (CBSE term 2 date sheet) तैयार करते समय ज्‍वाइंट एडमिशन परीक्षा (जेईई मेन 2022) सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का ध्यान रखा गया है.

4. ये डेट शीट लगभग 35000 विषयों के कांबिनेशन से बचकर तैयार की गई हैं, ताकि यह सुनिश्‍च‍ित किया जा सके कि एक छात्र के दो विषय एक ही तिथि पर न आएं.

5. इस तथ्य के बावजूद कि तापमान थोड़ा अधिक होगा, परीक्षाएं शुरू होने का समय सुबह 10.30 बजे होगा. परीक्षाएं पहले शुरू करना संभव नहीं होगा, क्योंकि भारत के अलावा 26 देश में सीबीएसई टर्म 2 परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. इसी कारण से, सीबीएसई टर्म 2 कक्षा 10, 12 परीक्षा 2022 दो पालियों में आयोजित नहीं की जा सकती है.

Despite the fact that the temperature would be on a little higher side, the time of start of the examinations will be at 10. 30 AM because it will not be possible to start the exams earlier, as the CBSE term 2 exams will be conducted in 26 countries apart from India. Similarly, because of the same reason, the CBSE term 2 Class 10, 12 exams 2022 cannot be held in two shifts.