CBSE Class 12th Board Exam 2021 Latest Updates: CBSE बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा (CBSE Class 12th Board Exam 2021) को लेकर आज अहम फैसला होने वाला है. इसमें सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिवों और राज्य परीक्षा बोर्डों (Board 2021) के अध्यक्षों और हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें 12वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा (CBSE 12th Board Exam 2021) और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए अन्य प्रवेश परीक्षाओं (CBSE 12th Board Exam 2021) के संचालन के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, महिला एवं बाल मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करेंगे. Also Read - CBSE 12th Board Exam 2021: CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा पर कल होगा फैसला, शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर दी ये लेटेस्ट अपडेट्स

वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने प्रस्ताव दिया है कि वह केवल प्रमुख विषयों के लिए कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा (CBSE Class 12th Board Exam 2021) आयोजित करेगा. बोर्ड (CBSE) कक्षा 12वीं (CBSE Class 12th Board Exam 2021) के छात्रों के लिए 174 विषय प्रदान करता है, जिनमें से लगभग 20 को CBSE द्वारा प्रमुख माना जाता है. इनमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन, लेखा, भूगोल, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी शामिल हैं. CBSE का एक छात्र न्यूनतम पांच और अधिकतम छह विषय लेता है. इनमें से आमतौर पर चार प्रमुख विषय होते हैं. सूत्रों ने बताया कि CBSE ने प्रमुख विषयों की बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) को दो विकल्प प्रस्तावित किए हैं. Also Read - Online Education & New Education Policy: रमेश पोखरियाल राज्यों के शिक्षा सचिव से करेंगे बातचीत, कई अहम मुद्दे पर हो सकती है चर्चा

पहले विकल्प के तहत, राष्ट्रीय बोर्ड (CBSE) ने प्रस्तावित किया है कि प्रमुख विषयों की परीक्षाएं “मौजूदा प्रारूप” में और नामित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी. और छोटे विषयों के अंकों की गणना प्रमुख विषयों में प्रदर्शन के आधार पर की जा सकती है. इस विकल्प के लिए परीक्षा पूर्व गतिविधियों के एक महीने और परीक्षा आयोजित करने और रिजल्ट घोषित करने के लिए दो महीने और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 45 दिनों की आवश्यकता होगी. Also Read - CBSE ICSE Board 12th Exam 2021: CBSE, ICSE 12वीं बोर्ड परीक्षा होगी या नहीं! सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका, जानें पूरी डिटेल