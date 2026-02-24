  • Hindi
प्रैक्टिल देना भूल गए स्टूडेंट्स! क्या साल होगा बर्बाद या दोबारा से देना पड़ेगा एग्जाम? CBSE कंट्रोलर ने बता दिया

CBSE Exam 2026: सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के बीच छात्रों के मन में अक्सर प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट को लेकर कई सवाल होते हैं. क्या बीमार होने पर प्रैक्टिकल दोबारा होगा? क्या कम नंबर आने पर इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया जा सकता है? बोर्ड के एग्जाम कंट्रोलर ने इन सभी शंकाओं को दूर करते हुए स्थिति साफ कर दी है...

CBSE Practical exam missed: कभी डेट की कंफ्यूजन, तो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में स्टूडेंट अपने बोर्ड का प्रैक्टिकल ही मिस कर जाते हैं. ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बुरी खबर है. सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने बताया कि प्रैक्टिकल परीक्षाओं में सुधार (Improvement) का कोई प्रावधान नहीं है, यह सुविधा केवल थ्योरी पेपर्स के लिए है. हालांकि, अपने इंटरव्यू के दौरान सीबीएसीई के एग्जाम कंट्रोलर ने स्टूडेंट्स को कुछ राहत देने वाले टिप्स भी दिए हैं. आइये जानते हैं उन्होंने क्या कहा…

प्रैक्टिकल एग्जाम छूटने पर क्या करें?

अक्सर स्टूडेंट बीमारी या किसी बड़ी इमरजेंसी के कारण प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाते. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है. बोर्ड का ऑनलाइन सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि स्कूल जरूरत पड़ने पर एग्जाम को रीशेड्यूल (Reschedule) कर सकता है. वहीं, अगर स्टूडेंट्स के पास परीक्षा नहीं दे पाने की कोई ठोस और असली वजह (Genuine Reason) है, तो स्कूल बोर्ड से विशेष अनुमति लेकर आपकी परीक्षा किसी और दिन करा सकता है. इसके लिए छात्र को समय रहते स्कूल को सूचित करना होगा.

एब्सेंट मार्क होने का खतरा

यदि छात्र बिना किसी जानकारी के अनुपस्थित रहता है और स्कूल उसे एब्सेंट मार्क कर देता है, तो आगे की प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है. ऐसी स्थिति में भविष्य का फैसला स्कूल और बोर्ड के आपसी तालमेल और नियमों के आधार पर तय होता है.

क्या प्रैक्टिकल में मिल सकता है इंप्रूवमेंट का मौका?

कई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अगर प्रैक्टिकल में कम नंबर आए हैं, तो वे दोबारा ‘इंप्रूवमेंट एग्जाम’ देकर इसे बेहतर कर लें. बोर्ड ने साफ कहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं, दोनों में ही प्रैक्टिकल के मार्क्स सुधारने का कोई मौका नहीं मिलता है. ऐसे में छात्र पहली बार में ही पूरी गंभीरता के साथ परीक्षा दें. थ्योरी में मेहनत करके आप कुल प्रतिशत सुधार सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के अंक स्थिर रहते हैं.

इंप्रूवमेंट की सुविधा सिर्फ थ्योरी के लिए

बोर्ड के नियमों के अनुसार, इंप्रूवमेंट परीक्षा की सुविधा सिर्फ थ्योरी पेपर्स के लिए ही है. एक बार प्रैक्टिकल के अंक पोर्टल पर अपलोड हो जाने के बाद उनमें किसी भी तरह का बदलाव या दोबारा परीक्षा संभव नहीं है. यानि अगर छात्र यहां चूक गए तो मिनिमम मार्क्स की अनिवार्यता पूरी ना कर पाने पर उन्हें अगले साल तक के लिए भी वेट करना पड़ सकता है.

कक्षा 10 के नोटबुक पर मिलेगा 5 अंक

बता दें कि 2025-26 सत्र के लिए कक्षा 10 के स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट में नोटबुक जमा करना बेहद जरूरी है. स्टूडेंट्स ने साल भर में जो भी प्रैक्टिकल या लैब वर्क किया है, उसका सही रिकॉर्ड रखने के लिए CBSE ने 5 अंक तय किए गए हैं. ऐसे में छात्रों को अपने असाइनमेंट और नोटबुक वर्क को आखिरी समय के लिए नहीं छोड़ना चाहिए. सही रिकॉर्ड और समय पर दिखाना आपको इंटरनल असेसमेंट में पूरे अंक दिला सकती है.

India.Com पर विस्तार से पढ़ें Career Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

