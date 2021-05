CBSE Counselling App Dost for Life: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने Dost for Life नाम से कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए एक काउंसलिंग ऐप लॉन्च (CBSE Counselling App Dost for Life) किया है. इस मोबाइल एप्लिकेशन (CBSE Counselling App Dost for Life) का उद्देश्य छात्रों के मनोवैज्ञानिक-सामाजिक कल्याण में सुधार करना है. CBSE 10 मई 2021 को इस ऐप (Dost for Life) के माध्यम से अपना वार्षिक परामर्श कार्यक्रम शुरू करेगा. Also Read - CBSE Class 10th Result 2021: 10वीं कक्षा का रिजल्ट आने में हो सकती है देरी, दिल्ली ने मांगा और समय; जानिए क्या है वजह

CBSE के इस काउंसलिंग एप्लिकेशन में सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहार संबंधी शैक्षिक सामग्री भी शामिल है. Dost for life App के माध्यम से जिन मुद्दों को दोहराया जा रहा है उनमें परीक्षा की चिंता, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, अवसाद, स्पेस्फिक लर्निंग डिसएबिलिटी शामिल हैं. Also Read - CBSE Board 10th Result Date 2021: इस दिन आएगा 10वीं का रिज़ल्ट, सीबीएसई ने घोषित की तारीख

CBSE Counselling App Dost for Life की विशेषता Also Read - CBSE 10th Board Exams Policy: कोरोना के कारण रद्द परीक्षाओं के लिए 'नई नीति' का ऐलान, जानिए क्या है खास

परामर्श सेशन

विशेषज्ञों की सलाह

कक्षा 12वीं के बाद सुझाव पाठ्यक्रम

मानसिक कल्याण के टिप्स

COVID-19-संबंधित प्रोटोकॉल और ऑडियो-विज़ुअल संदेश

CBSE प्रशिक्षित काउंसलर और प्रिंसिपल द्वारा लाइव काउंसलिंग सेशन (CBSE Counselling App Dost for Life) का संचालन नि: शुल्क करेंगे. इस वर्ष 83 स्वयंसेवक हैं, जिनमें से 66 भारत में हैं. सत्र का आयोजन सप्ताह में तीन बार सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को किया जाएगा. समय स्लॉट सुबह 9.30 बजे से – दोपहर 1.30 बजे या दोपहर 1.30 बजे – सुविधानुसार शाम 5.30 बजे से चुना जा सकता है. छात्र और अभिभावक चैटबॉक्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं.

कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए वार्षिक काउंसलिंग प्रक्रिया CBSE के Dost for Life App पर 10 मई, 2021 से शुरू होगी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे CBSE काउंसलिंग ऐप (CBSE Counselling App Dost for Life) पर अधिक जानकारी के लिए अपने स्कूलों और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं.