CBSE CTET Answer Key 2021 (Released): सीबीएसई ने सीटीईटी आंसर की 2021-22 (CTET Answer Key 2021-22) आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी कर दी है. ऐसे सभी उम्मीदवार जो सीटीईटी के लिए लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर आंसर की (CTET Answer Key 2021-22) चेक कर सकते हैं. बता दें कि सीटीईटी दिसंबर 2021 परीक्षा (CTET December 2021 Exam) 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक आयोजित हुई थी.Also Read - CBSE ने किया कंफर्म, आज जारी नहीं होगा 10वीं और 12वीं के टर्म-1 का रिजल्‍ट

CTET Answer Key 2021-22 Check Steps: ऐसे चेक करें

1. आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.

2. CTET दिसंबर सेक्‍शन में जाएं.

3. दिये गए लिंक Through Application Number and Password/Through Application Number and Date of Birth पर क्‍ल‍िक करें.

4. नई विंडो खुलेगी. यहां आंसर की चेक करें

5. आंसर की (CTET Answer Key 2021-22) डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लें. Also Read - CBSE Class 10, 12 Term 1 result 2022: सीबीएसई 10वीं, 12वीं के टर्म-1 का परिणाम आज हो सकता है जारी, ऐसे चेक करें

