CBSE term-1 Exam 2021: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सीबीएसई बोर्ड टर्म-1 एग्जाम से संबंधित जरूरी नोटिस जारी किया है. बोर्ड ने सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को कक्षा 10 और 12 के टर्म -1 की परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन) शीट समझाने का निर्देश दिया है. इसके अलावा, सीबीएसई ने स्कूलों को छात्रों और शिक्षकों के लिए प्रैक्टिस सेशन आयोजित करने की भी सलाह दी है. ताकि ओएमआर शीट को अच्छी तरह से समझा जा सके.

सीबीएसई ने नोटिस जारी कर कहा है कि, 'आप जानते हैं कि सीबीएसई पहली बार कक्षा 10 और 12 दोनों के मूल्यांकन के लिए पहली बार ओएमआर का उपयोग करेगा. इसीलिए जरूरत है कि एग्जाम देने वाले सभी छात्रों और स्कूलों को ओएमआर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए.'

CBSE in a letter directs school principals to demystify to all the students of Class X and XII appearing in Term-1 examinations, the OMR (Optical Mark Recognition) sheet pic.twitter.com/qyPc00RnJt

