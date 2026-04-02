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Cbse Explains How Marks Will Be Calculated For Students In Middle East Countries Without Exams

ईरान में बिना एग्जाम स्टूडेंट्स के मार्क्स कैसे होंगे कैलकुलेट? जानें CBSE ने तरीका बताया

CBSE West Asia Exams Cancelled: ईरान सहित मिडिल ईस्ट के कई देशों में CBSE ने एनुअल एग्जाम कैंसिल करने का फैसला लिया है. CBSE ने भले ही एग्जाम को कैंसिल कर दिया है. वहीं, स्टूडेंट्स के रिजल्ट जारी करने को लेकर एक असेसमेंट स्कीम की घोषणा की है. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

ईरान पश्चिम एशिया देशों में CBSE बिना एग्जाम कैसे जारी करेगा रिजल्ट?

CBSE west asia Assessment Criteria 2026: मिडिल-ईस्ट सहित पश्चिम एशिया में जारी मौजूदा तनाव को देखते हुए CBSE ने बोर्ड का एग्जाम कैंसिल कर दिया है. इस बार पश्चिम एशिया के इन देशों में स्टूडेंट्स को बोर्ड का एग्जाम दिए बिना ही पास कर दिया जाएगा. ऐसे में बड़ा सवाल है कि CBSE इन स्टूडेंट्स को कैसे मार्क्स जारी करेगा. आइये जानते हैं…

रद्द हुईं बोर्ड की परीक्षाएं

पश्चिम एशियाई देशों, जैसे बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में छिड़े युद्ध के चलते 16 मार्च से 10 अप्रैल 2026 के बीच होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं. बोर्ड ने इन देशों में पढ़ रहे कक्षा 12वीं के छात्रों का रिजल्ट अब ऑब्जेक्टिव असेसमेंट स्कीम के जरिए रिजल्ट घोषित करने का निर्णय लिया है. वहीं, बोर्ड ने इस फैसले को लेकर कहा है कि छात्रों की सुरक्षा और उनका मानसिक स्वास्थ्य किसी भी परीक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इन परिस्थितियों में फिजिकल एग्जाम कराना संभव नहीं था.

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कैसे तय होंगे थ्योरी पेपर के मार्क्स?

CBSE ने स्पष्ट किया है कि छात्रों का रिजल्ट उनके द्वारा पहले दी जा चुकी परीक्षाओं और स्कूल के इंटरनल परफॉर्मेंस के आधार पर तैयार होगा. जिन छात्रों ने 3 या उससे अधिक पेपर दिए हैं, उन्हें उनके बेस्ट परफॉर्मेंस वाले सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स दिया जाएगा. वहीं, जिन छात्रों ने कम पेपर दिए हैं, उनके मार्क्स स्कूल में पढ़ाई के दौरान कंडक्ट कराए गए पीरियोडिक टेस्ट, हाफ-इयरली और प्री-बोर्ड परीक्षाओं के अंकों को आधार बनाया जाएगा.

प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट का क्या होगा?

बोर्ड के अनुसार, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स में कोई बदलाव नहीं होगा. स्कूलों ने छात्रों को जो अंक पहले मिले हैं, उन्हें ही फाइनल माना जाएगा. मार्क्स का कैलकुलेशन सब्जेक्टवाइज 80:20, 70:30, 60:40 या 50:50 के अनुपात (Theory:Practical) में होगा, जिससे छात्रों को उनके वास्तविक प्रदर्शन का लाभ मिल सके.

27 विषयों पर लागू होगी ये स्कीम

बकौल CBSE, इस असेसमेंट स्कीम के दायरे में कुल 27 विषय आएंगे, जिनमें 17 अकादमिक विषय और 10 स्किल विषय शामिल हैं. बोर्ड ने विभिन्न कैटेगरी के छात्रों (जैसे रेगुलर, कंपार्टमेंट या एडिशनल सब्जेक्ट वाले) के लिए अलग-अलग नियम बनाए हैं ताकि किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो. यदि कोई छात्र केवल एक ही परीक्षा में शामिल हो पाया है, तो उसका रिजल्ट उसी के आधार पर तय होगा.

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रिजल्ट की डेडलाइन और पोर्टल की जानकारी

CBSE ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 2026 के बीच छात्रों के मार्क्स ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दें. स्कूलों को यह रिकॉर्ड पूरी सुरक्षा के साथ रखना होगा क्योंकि बोर्ड भविष्य में इनका वेरिफिकेशन कर सकता है. जो छात्र इस असेसमेंट से संतुष्ट नहीं होंगे या फेल हो जाएंगे, उन्हें जुलाई 2026 में होने वाली सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा.