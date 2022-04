CBSE Term 2 Board Exam 2022: सीबीएसई टर्म 2 बोर्ड परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर फेक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें यह दावा किया गया है कि बोर्ड ने परीक्षा के समय और न‍ियमों में बदलाव किए हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई ने फेक न्‍यूज अलर्ट जारी करते हुए कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं (CBSE Term 2 Exams 2022 for Class 10 and 12) ऐसे नोटिस से सचेत रहें. Also Read - CBSE Board Exams 2022: क्‍या ईद के दिन सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को देना होगा एग्जाम? जानें यहां

फर्जी नोटिस में सीबीएसई टर्म 2 परीक्षा 2022 के समय को लेकर कुछ दिशानिर्देशों और परीक्षा समाप्त होने के समय पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख है. इसमें कहा गया है कि अनयूज्‍ड क्‍वेश्‍न पेपर को परीक्षा शुरू होने के साथ ही पैक कर दिया जाएगा. किसी भी छात्र को एग्‍जाम सेंटर में सुबह 11:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा.

सीबीएसई बोर्ड ने स्‍पष्‍ट करते हुए कहा कि यह नोटिस फर्जी है और वास्‍तव में छात्रों को सुबह 10 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. CBSE ने एक हैशटैग #FakeNewsAlert के साथ ट्वीट कर इस फर्जी नोटिस की फोटो शेयर की है और छात्रों से इस पर भरोसा ना करने की बात कही है.

CBSE ने कहा कि बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर इस तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया है.