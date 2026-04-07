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Attention PARENTS! CBSE ने लागू किया नया पाठ्यक्रम, क्लास 6th और 9th-10th में हुए ये अहम बदलाव, 2026-27 सत्र से लागू
CBSE के मौजूदा 2026-27 शैक्षणिक सत्र से क्लास 6, और 9-10 के पाठ्यक्रम में अहम बदलाव किए हैं. ये बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के मुताबिक किए गए हैं.
CBSE new curriculum: सीबीएसई बोर्ड ने 2026-27 सत्र से नया पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है. इसमें कक्षा 6, 9 और 10 के छात्रों के लिए कई जरूरी बदलाव किए गए हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से ये बदलाव बच्चों को ज्यादा भाषाएं, स्किल्स और व्यावहारिक ज्ञान देंगे. अब पढ़ाई सिर्फ किताबी नहीं रहेगी, बल्कि बच्चों का समग्र विकास होगा.
भाषा पढ़ाई में सबसे बड़ा बदलाव
इंजियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, 2026-27 से कक्षा 6 में तीसरी भाषा (R3) अनिवार्य हो गई है. बोर्ड ने इसके लिए किताबें इस साल ही जारी कर दी हैं. इसका मकसद 2031 की कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा तक तीन भाषाएं पूरी तरह लागू करना है. छात्रों को कम से कम दो भारतीय भाषाएं जरूर पढ़नी होंगी. अंग्रेजी को अब विदेशी भाषा माना जाएगा, इसलिए सिर्फ एक विदेशी भाषा ही चुन सकते हैं.
विदेश में पढ़ने वाले स्कूलों को छूट
विदेश में पढ़ने वाले स्कूलों को थोड़ी छूट दी गई है, उन्हें सिर्फ एक भारतीय भाषा पढ़ानी होगी. इसके अलावा बोर्ड अब सभी 22 अनुसूचित भाषाओं को विकल्प देगा. इस सत्र से कक्षा 9 में डोगरी, मैथिली, कोंकणी और संथाली भी शुरू हो रही हैं. R3 की पढ़ाई सामग्री इस महीने ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी.
कला, शारीरिक और व्यावसायिक शिक्षा अब जरूरी
कक्षा 9 और 10 में कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है. इस सत्र में कक्षा 10 के लिए कला और शारीरिक शिक्षा का मूल्यांकन स्कूल में ही होगा. 2027-28 से व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड या सालाना परीक्षा का हिस्सा बनेगी, जबकि कला और शारीरिक शिक्षा स्कूल आधारित रहेगी.
AI और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग की नई शुरुआत
कक्षा 9 और 10 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग को अनिवार्य विषय बनाया गया है. इस सत्र में ये आंतरिक मूल्यांकन के रूप में शुरू होंगे. 2029 से ये बोर्ड परीक्षा का हिस्सा बन जाएंगे. इन्हें कक्षा 3 से 8 तक भी इस साल से पढ़ाया जाएगा.
गणित और विज्ञान के दो स्तर
2026-27 से कक्षा 9 में गणित और विज्ञान दो स्तरों पर उपलब्ध होंगे – सामान्य और उन्नत. उन्नत स्तर चुनने वाले छात्रों को सामान्य परीक्षा के अलावा 25 अंकों की एक घंटे की अतिरिक्त परीक्षा भी देनी होगी. पास करने वाले छात्रों की मार्कशीट में अलग से उन्नत स्तर का जिक्र होगा. 2028 बोर्ड परीक्षा में यह विकल्प और बढ़ेगा. CBSE चेयरमैन राहुल सिंह ने कहा कि ये बदलाव छात्रों को अपनी क्षमता पहचानने में मदद करेंगे. NCERT की मदद से किताबें तैयार की जा रही हैं. ये पूरा रोडमैप 2031 तक के लिए तैयार किया गया है, इसी पर बाकी काम जारी है. ये बदलाव स्टूडेंट्स की बेहतरी के मद्देनजर किए गए हैं.
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