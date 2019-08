नई दिल्ली. सीबीएसई (CBSE) ने आगामी बोर्ड परीक्षा में छात्रों को एक बड़ी राहत दी है. आने वाली सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2020 में दसवीं (10th) और बारहवीं (12th) के परीक्षार्थी को अब लेंदी यानी लंबे जवाबों वाले प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे. सीबीएसई ने ट्वीट कर ये बताया की अब बोर्ड कि परीक्षा में वर्णात्मक प्रश्नों यानी डिस्क्रिपटिव क्वेश्चनों की संख्या कम कर दी गई है. सीबीएसई ने ये दावा भी किया है कि पेपर पैटर्न के इस बदलाव से परीक्षार्थी अब बिना तनाव के परीक्षा दे सकते हैं. इस परिवर्तन से छात्रों में रचनात्मक तरीकों से जवाब लिखने की शैली में भी वृद्धि होगी.

#CBSE 2020 exam pattern change brings cheer to students: No.of descriptive questions reduced for classXII including Maths,Phys., Chem.,Acc.,B.Studies, Eco.Psycho, Socio, https://t.co/soLHkGjpkh. It means students will get time to think,write more creative answers without stress. — CBSE HQ (@cbseindia29) August 20, 2019

सीबीएसई कक्षा दसवीं (CBSE Class 10th) के कई विषयों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और संस्कृत के पेपर अब लंबे नहीं होंगे. इसका मतलब ये है कि इन विषयों में डिस्क्रिपटिव क्वेश्चन की संख्या कम कर दी गई है.

#CBSE 2020 exam pattern change brings cheers to students:Number of descriptive questions reduced for class X including Hindi, Eng. Sc. Maths,https://t.co/phbRmjWHfY.Home Sc. Skt.This means, students will get time to think,write more creative answers, of course,without any stress — CBSE HQ (@cbseindia29) August 20, 2019

वहीं बारहवीं बोर्ड (12th Board) की परीक्षा में भी ऐसा ही पैटर्न रखा गया है. मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज जैसे विषयों में भी वर्णात्मक प्रश्नों की संख्या घटाई गई है. इसके साथ-साथ छात्रों को आराम देने लिए बोर्ड ने दसवीं और बारहवीं के सभी विषयों में 20 अंक प्रैक्टिकल अथवा इंटरनल के लिए निर्धारित किए हैं.

#CBSE 2020 exam pattern change brings cheer to students: more internal choices would make the assessment student friendly, objective type questions would also mean detailed study and gaining knowledge.@AkashvaniAIR@PIB_India @PIBHindi @DrRPNishank @PIBHRD @DDNewsLive @PTI_News — CBSE HQ (@cbseindia29) August 20, 2019

सीबीएसई के इस कदम से छात्रों पर बोर्ड की परीक्षा का दबाव कम रहेगा जिसके फलस्वरूप वे परीक्षा के दौरान किसी भी तरह के तनाव से दूर रहेंगे.