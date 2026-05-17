  • Hindi
  • Career Hindi
  • Cbse Re Evaluation Fee Reduced After On Screen Marking Students Worries Know Revised Fee

CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी! आंसर कॉपी री-इवैल्यूएशन-चैलेंज करने की फीस हुई कम, मार्क्स बढ़े तो...

CBSE Re-evaluation Fee Reduced: सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) लागू करने के बाद री-इवैल्युएशन फीस में बड़ी कटौती की है. स्टूडेंट्स को अब आंसर कॉपी की स्कैन्ड कॉपी पाने और मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए 700 और 500 की जगह केवल 100-100 रुपये देने होंगे. वहीं, क्वेश्चन को चैलेंज करने की फीस 25 रुपये होगी.

Published date india.com Published: May 17, 2026 4:26 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
CBSE OSM re evaluation system
ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) से कम हुए आंसर कॉपी चेकिंग, इवैल्यूएशन और चैलेंजिंग फी

CBSE Re-evaluation Fee Reduced: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों के बाद क्या आपके मन में भी आंसर कॉपी की चेकिंग को लेकर कोई शंका है? खासकर इस साल लागू हुए नए डिजिटल चेकिंग सिस्टम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) को लेकर, तो आपको घबराने की जरुरत नहीं है. स्टूडेंट्स की इसी चिंता को दूर करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और CBSE ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब स्टूडेंट्स बेहद कम फी पर अपने आंसर कॉपी, उसके री-इवैल्यूएशन और क्वेश्चन को चैंलेंज कर सकेंगे. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से…

आखिर क्या है OSM?

ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM), आंसर कॉपी चेक करने का एडवांस्ड ऑनलाइन तरीका है. इसमें छात्रों के आंसर शीट्स को स्कैन करके सबसे पहले पीडीएफ में बदला जाता है. फिर, डिजिटल रूप से चेक करने के बाद कॉपियां को टीचर्स (इवैल्युएटर्स) के पास भेजा जाता है, ताकि किसी तरह की तकनीकी गलतियों को दूर किया जा सके. इस सिस्टम का मुख्य मकसद मार्किंग में ट्रांसपेरेंसी लाना, टोटलिंग की गलतियों को दूर करना और आंसर कॉपी चेक की प्रक्रिया को तेज बनाना है.

पेपर सेट करने वाले से लेकर ट्रांसलेटर तक… कहां तैयार किया जाता है NEET परीक्षा का पर्चा? जानिए NTA कैसे करती है निगरानी 8

आंसर शीट की स्कैन कॉपी पाने की फीस कितनी?

शिक्षा मंत्रालय के सचिव  संजय कुमार के अनुसार, अगर कोई स्टूडेंट्स को अपने किसी सब्जेक्ट की आंसर शीट देखना चाहता है तो वह स्कैन कॉपी के लिए आवेदन कर सकता है. स्टूडेंट्स को आंसर की स्कैन्ड कॉपी के लिए 100 रुपये का फीस देना पड़ेगा. हालांकि, इससे कोई भी छात्र अपनी जांची गई कॉपी को ऑनलाइन मंगाकर खुद से वेरिफाई कर सकता है. बता दें कि इससे पहले आंसर कॉपी पाने के लिए स्टूडेंट्स को 700 रुपये देना होता था. वहीं, री-इवैल्यूएशन के लिए 500 रुपये लगते थे.

मार्क्स वेरिफिकेशन कराने में कितना पैसा लगेगा?

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि उसके नंबरों को जोड़ने में कोई गलती हुई है और वह दोबारा से मार्क्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट्स को, हर सब्जेक्ट के लिए, 100 रुपये की फीस देनी होगी. इस प्रक्रिया में सीबीएसई आपके अंकों का दोबारा मिलान करेगी ताकि कोई भी नंबर कैलकुलेट होने में ना छूटा हो.

किसी खास सवाल को चैलेंज करने का क्या खर्च है?

अगर कोई स्टूडेंट्स किसी खास क्वेश्चन को चैलेंज करता है या उसे लगता है कि आंसर शीट में किसी प्रश्न को सही तरीके से नहीं जांचा गया है या उसमें कम नंबर मिले हैं, तो वह उसे चैलेंज कर सकता हैं. इसके लिए सीबीएसई ने 25 रुपये प्रति प्रश्न फीस तय की है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

मार्क्स बढ़ने पर क्या?

स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अगर री-इवैल्युएशन या वेरिफिकेशन के बाद आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो बोर्ड आपकी ली गई फीस को वापस (Refund) कर देगा. सरकार ने साफ किया है कि यदि चेकिंग में सीबीएसई की तरफ से कोई चूक पाई जाती है, तो छात्र को उसका पैसा लौटा दिया जाएगा.

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Career Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.