CBSE का री-वैल्यूएशन पोर्टल कब खुलेगा? 12th के स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं Login और क्वेश्चन चैलेंज, जानें फीस सहित सभी जरूरी बातें

CBSE Class 12 re-evaluation portal date: सीबीएसई क्लास 12वीं का पोस्ट-रिजल्ट री-वैल्यूएशन पोर्टल पेमेंट गेटवे पर साइबर हमले के चलते अब 29 मई के बजाय 1 जून 2026 से लाइव होगा. स्टूडेंट्स अपनी कॉपियों की जांच, आंसर कॉपी की स्कैन कॉपी के लिए 100 रुपये और प्रति प्रश्न चैलेंज 25 रुपये देना पड़ेगा.

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1 जून से खुलेगा CBSE का री-वैल्यूएशन पोर्टल

CBSE Re-valuation portal: सीबीएसई 12वीं के वे छात्र जो अपने रिजल्ट या नंबरों से खुश नहीं हैं और अपनी कॉपियां दोबारा चेक कराना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहद जरूरी अपडेट है. सिक्योरिटी रिजन और पेमेंट गेटवे में गड़बड़ी के चलते CBSE, री-वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल को अब 1 जून 2026 से लाइव करेगा. आइए जानते हैं कि आप इस पोर्टल पर कैसे लॉगिन कर सकते हैं, क्वेश्चन चैलेंज करने की फी कितनी है और आवेदन का प्रोसेस क्या है…

कब खुलेगा पोर्टल?

सीबीएसई का पोस्ट-रिजल्ट एक्टिविटीज पोर्टल पहले 29 मई को खुलने वाला था, लेकिन सुरक्षा कारणों से अब यह 1 जून 2026 से खुलेगा. दरअसल, हाल ही में बोर्ड के पेमेंट गेटवे (HDFC) पर एक साइबर अटैक हुआ था, जिसके चलते पोर्टल पर फीस गलत दिखने लगी थी. बोर्ड ने कहा कि स्टूडेंट्स को सेफ और ग्लिच-फ्री अनुभव देने के लिए इस पोर्टल ओपनिंग डेट को री-शेड्यूल किया गया है.

क्वेश्चन चैलेंज और री-वैल्यूएशन की रिवाइज्ड फीस

बता दें कि CBSE ने क्वेश्चन चैलेंज, री-वैल्यूएशन और स्केन कॉपी पाने की फीस को भी पहले से बेहद कम कर दिया है. रिवाइज्ड फी के अनुसार, स्टूडेंट्स को आंसर कॉपी की स्कैन कॉपी पाने की फीस को 700 रुपये से घटाकर अब केवल 100 रुपये किया गया है, जबकि वेरिफिकेशन के लिए अब 500 की जगह सिर्फ 100 रुपये ही देने होंगे. इसके अलावा, री-वैल्यूएशन के तहत किसी प्रश्न को चैलेंज करने पर पहले प्रति प्रश्न 100 रुपये देना पड़ता था, जिसे अब घटाकर सिर्फ 25 रुपये प्रति प्रश्न किया गया है.

री-वैल्यूएशन पोर्टल पर लॉगिन

री-वैल्यूएशन के लिए सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां एक्टिवेट होने वाले Verification of Marks या Re-Evaluation लिंक पर क्लिक करें. पेज ओपन होने पर आपको अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड दर्ज करें. वहीं, लॉगिन के बाद आप जिस विषय या प्रश्न को चैलेंज करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करके ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के जरिए रिवाइज्ड फीस का भुगतान करें और अपना फॉर्म सबमिट कर दें.

बदलेगा मार्कशीट

री-वैल्यूएशन के नियमों अनुसार, यदि कॉपियां दोबारा जांचने के बाद आपके मार्क्स बदलते हैं, तो आपको अपनी पुरानी ओरिजिनल मार्कशीट बोर्ड को वापस (Surrender) करनी होगी, जिसके बाद संशोधित नंबरों वाला नया सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. बता दें कि री-वैल्यूएशन के बाद अगर आपका एक नंबर भी कम होता है, तो उसे भी बोर्ड के नियमों के अनुसार फाइनल मार्कशीट में अपडेट कर दिया जाएगा. केवल वही छात्र री-वैल्यूएशन के लिए पात्र होंगे जिन्होंने अपनी आंसर बुक की स्कैन कॉपी पाने के लिए पहले आवेदन किया था.

बोर्ड ने जारी की हेल्पलाइन

अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने, फीस पेमेंट करने या फिर लॉगिन करने में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. सीबीएसई ने छात्रों के त्वरित मार्गदर्शन और समस्याओं के समाधान के लिए एक समर्पित टोल-फ्री टेली-काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर 1800 11 8004 जारी किया है. इसके अलावा, आप अपनी समस्या को लिखकर बोर्ड के आधिकारिक ईमेल resultcbse2026@cbseshiksha.in पर भी भेज सकते हैं.