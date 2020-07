CBSE Reduce Syllabus 2020 – 2021 PDF: मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को कक्षा 9वीं और कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को रिवाइज्ड करने की सलाह दी है. इससे देशभर में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण छात्रों पर पड़ने वाले पाठ्यक्रम का बोझ को कम किया जा सके. Also Read - CBSE के छात्रों को मिल सकती है राहत, परीक्षा के सिलेबस में हो सकती है कटौती

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट किया, "देश और दुनिया में व्याप्त असाधारण स्थिति को देखते हुए, #CBSE को सलाह दी गई कि वे कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को रिवाइज्ड करें और पाठ्यक्रम के भार को कम करें." उन्होंने कहा, "सीखने की उपलब्धि के महत्व को देखते हुए मुख्य अवधारणाओं को बरकरार रखते हुए पाठ्यक्रम को 30% तक कम करने का तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है."

CBSE brings big respite to students, reduces syllabus for classes IX-XII: Central Board of Secondary Education (CBSE) pic.twitter.com/5sxM6fLEFR

— ANI (@ANI) July 7, 2020