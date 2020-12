CCSU B.Ed Result 2020 Declared: चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ ने CCSU B.Ed Result 2020 / CCS University B.Ed Result का रिजल्ट CCSU की आधिकारिक वेबसाइट ccsuniversity.ac.in और ccsuresults.com पर जारी कर दिया है. छात्र जो CCSU B.Ed Exam के लिए उपस्थित हुए थे, वे CCSU की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट (CCSU B.Ed Result 2020) चेक कर सकते हैं. Also Read - Vyapam Scam busted in merrut 600 fake doctors appoint in Uttar Pradesh | सामने आया यूपी का 'व्यापम', 600 फर्जी डॉक्टरों का हो सकता है खुलासा

चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी (Chaudhary Charan Singh University) ने रिजल्ट को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए अपलोड कर दिया है. जिन छात्रों ने CCSU B.Ed Exam में उपस्थित हुए हैं, वे CCSU B.Ed Exam Result / CCSU Result, CCS University B.Ed Result, मार्क शीट, चयन सूची, कट ऑफ मार्क्स, अनंतिम सूची और अधिक विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://ccsuresults.com/regpvt2013.php पर क्लिक करके CCSU B.Ed Result 2020 चेक कर सकते हैं. साथ ही इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

CCSU B.Ed Result 2020 ऐसे करें चेक

CCSU की आधिकारिक वेबसाइट ccsuniversity.ac.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां Regular/ Private/ Professional Courses Result : 2020 लिखा हो.

फिर कोर्स / सेमेस्टर का चयन करें और फिर रोल नंबर / नामांकन संख्या दर्ज करें.

सबमिट पर क्लिक करें.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सेव करें.