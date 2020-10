CGPSC Mains Admit Card 2020 Released: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने राज्य सेवा 2020 के पदों के लिए मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड (CGPSC Mains Admit Card 2020) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो CGPSC Prelims Exam 2020 को क्वालीफाई किया है, वे सभी CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - CGPSC Prelims Result 2019: सीजीपीएससी ने जारी किया प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

CGPSC Mains Exam 2020 18 से 21 अक्टूबर 2020 तक निर्धारित है. परीक्षा का आयोजन राज्य के अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई, जगदलपुर और रायपुर जिले सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. परीक्षा की प्रकृति पारंपरिक (लघु / मध्यम / दीर्घ उत्तर) प्रकार में होगी. उम्मीदवार जो मेन परीक्षा को क्वालीफाई करेंगे उन्हें CGPSC राज्य सेवा साक्षात्कार / व्यक्तित्व दौर के लिए बुलाया जाएगा, जो 150 अंकों का है.

आयोग ने 17 अगस्त से 23 अगस्त 2020 तक आधिकारिक वेबसाइट पर मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. कुल 3617 उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में बैठने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है.

CGPSC Mains Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड

CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर दिए गए “CLICK HERE TO VIEW / PRINT ONLINE ADMIT CARD OF STATE SERVICE (MAINS) EXAM-2019” लिंक पर क्लिक करें.

एक नई विंडो खुलेगी जहां आपको पृष्ठ के बाएं कोने में दिए गए लॉगिन टैब पर क्लिक करना होगा.

अपना यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें.

CGPSC Mains Admit Card 2020 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.