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Chartered Accountant Exam Major Changes Know How Many Times Final Papers Will Be Held In A Year

चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम में बड़ा बदलाव, जानिए अब साल में कितनी बार होंगे फाइनल पेपर

विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से छात्रों को अपनी पढ़ाई की बेहतर योजना बनाने में सहायता मिलेगी.

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भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी है. संस्थान ने मौजूदा वर्ष से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल परीक्षा के आयोजन में यह बड़ा बदलाव किया है. संस्थान ने स्पष्ट किया है कि अब फाइनल परीक्षाएं वर्ष में केवल दो बार आयोजित की जाएंगी. अब तक यह परीक्षाएं वर्ष में तीन बार आयोजित की जाती थीं. हालांकि मई 2026 से इसमें बदलाव कर दिया गया है और अब ये परीक्षाएं वर्ष में केवल दो बार आयोजित की जाएंगी. अभी तक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फाइनल परीक्षाएं जनवरी, मई और सितंबर महीने में में आयोजित होती थीं.

परीक्षाएं केवल मई और नवंबर में होंगी

संस्थान का कहना है कि उन्हें फाइनल परीक्षाओं को लेकर हितधारकों से कई सुझाव और प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं. प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था में यह परिवर्तन किया गया है. नए निर्णय के अनुसार, मई 2026 से यह परीक्षाएं केवल मई और नवंबर माह में ही आयोजित होंगी.

बेहतर तैयारी का समय मिलेगा

संस्थान के अनुसार, इस बदलाव का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, संतुलित और अभ्यर्थियों के लिए अनुकूल बनाना है. बार-बार परीक्षा आयोजित होने से जहां छात्रों पर तैयारी का दबाव बढ़ता था, वहीं संसाधनों और प्रबंधन पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ता था. ऐसे में वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित करने से छात्रों को बेहतर तैयारी का समय मिलेगा और परीक्षा प्रक्रिया अधिक प्रभावी तरीके से संचालित की जा सकेगी.

नई व्यवस्था मई 2026 परीक्षा सत्र से प्रभावी

इस संबंध में संस्थान के संयुक्त सचिव (परीक्षा) आनंद कुमार चतुर्वेदी ने एक आधिकारिक सूचना जारी की है. इसमें बताया गया है कि यह नई व्यवस्था मई 2026 परीक्षा सत्र से प्रभावी होगी और भविष्य में भी इसी पैटर्न का पालन किया जाएगा. यह निर्णय चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, परीक्षा प्रबंधन और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे भविष्य में परीक्षा प्रणाली और अधिक व्यवस्थित एवं विश्वसनीय बन सकेगी.

पढ़ाई की बेहतर योजना बनाने में सहायता मिलेगी

विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से छात्रों को अपनी पढ़ाई की बेहतर योजना बनाने में सहायता मिलेगी. वहीं इस बीच भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने नव-योग्य अभ्यर्थियों के लिए 64वें कैंपस प्लेसमेंट कार्यक्रम शुरू कर दिया है. प्रमुख भर्ती गतिविधियां मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और जयपुर में आयोजित हो रही हैं, जबकि 20 छोटे केंद्रों पर भी प्लेसमेंट आयोजित किए जा रहे हैं. ये साक्षात्कार 6 से 17 अप्रैल के बीच विभिन्न शहरों में चरणबद्ध तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके. (इनपुट एजेंसी से)

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