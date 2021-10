Chhattisgarh SI Recruitment 2021: छत्तीसगढ़ पुलिस (Chhattisgarh Police) विभाग में सब इंस्पेक्टर (Sub Inspector) के 975 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं. आवेदन की प्रक्रिया की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है. ऐसे में जो उम्मीदवार अबतक आवेदन नहीं कर पाए हैं वे अधिकारिक वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. नोटिफिकेशन (Chhattisgarh SI Recruitment 2021) के मुताबिक आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर को शुरू हुई थी और यह 31 अक्टूबर 2021 तक जारी रहेगी.Also Read - Indian Navy Recruitment 2021: भारतीय नौसेना में बंपर भर्ती, आज से आवेदन शुरू, ऐसे करें अप्लाई

किन पदों पर हो रही भर्ती

छत्तीसगढ़ पुलिस में कुल 975 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इसमें सब इंस्पेक्टर के 577, प्लाटून कमांडर के 247, सूबेदार के 58, सब इंस्पेक्टर (स्पेशल ब्रांच) के 69, सब इंस्पेक्टर (फिंगरप्रिंट) के 6, सब इंस्पेक्टर (क्वेश्चन डॉक्यूमेंट) के 3, सब इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) के 6 और सब इंस्पेक्टर (रेडियो) के 9 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं.

कैसे करें आवेदन

– सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाना होगा.

– वेबसाइट की होम पेज पर Latest News पर जाएं.

– अगले चरण में आपको Recruitment rules for Sub Inspectors के लिंक पर क्लिक करना होगा.

– अब आपसे कुछ जानकारियां मांगी जाएगी जिसे भरकर एप्लीकेशन फॉर्म को फीस सबमिट कर पूरा कर दें.