Chhattisgarh SI Recruitment 2021: छत्तीसगढ़ पुलिस (Chhattisgarh Police) द्वारा सब इंस्पेक्टर के पदों (Sub Inspector Jobs) पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी किए गए हैं. इस माध्यम से कुल 975 रिक्तियों को भरा जाएगा. लेकिन आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही खत्म हो जाएगी. ऐसे में जिन लोगों ने अब तक आवेदन नहीं किया है वे अधिकारिक वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाकर आवेदन करें.Also Read - Rajasthan Govt Jobs: राजस्थान में आएगी सरकारी नौकरी की बहार, जल्दी आने वाले है 29,000 पदों पर भर्ती

राज्य के पुलिस विभाग (Sarkari Naukari 2021) द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू की गई थी. इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 31 अक्टूबर 2021 तक का समय दिया गया है. इस वैकेंसी (Chhattisgarh SI Recruitment 2021) के लिए परीक्षा की तारीखों को लेकर अबतक किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है. Also Read - CG Police SI Recruitment 2021: छत्तीसगढ़ पुलिस में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, जल्द करें आवेदन, 48000 होगी सैलरी

कैसे करें आवेदन

– आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाना होगा.

– होम पेज पर Latest News पर जाएं, यहां आपको Recruitment rules for Sub Inspectors पर क्लिक करना होगा.

– अब मांगी गई डिटेल्स भरकर Registration पूरी कर लें.

– रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

– आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रिंट जरूर ले लें. Also Read - AU Non Teaching Recruitment 2021: इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आवेदन की अंतिम तारीख कल, जानें किन पदों पर निकली है भर्ती