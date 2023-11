Hindi Career Hindi

Childrens Day 2023 History Quiz In Hindi

Childrens Day 2023 Quiz: बाल दिवस पर दीजीए जवाहरलाल नेहरू से जुड़े इन सवालों के जवाब

बाल दिवस 2023 के मौके पर हम लेकर आएं कुछ क्वीज जिसका जवाब क्या आप जानते है?

नई दिल्ली: 14 नवंबर को हर साल बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है. भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाते हैं. इस दिन का इतिहास देश के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा है, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश को पुनर्प्राप्ति और आधुनिकीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ाया. देश के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति, जवाहरलाल नेहरू ने 16 वर्षों तक देश के नेता के रूप में कार्य किया. आज नेहरू जी के जन्मदिन पर हम लेकर आएं हैं कुछ प्रश्न.

Trending Now

Q1 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है?

You may like to read

ए) Towards Freedom

बी) Glimpses of World History

सी) My Truth

डी) Discovery of India

Q2 जवाहरलाल नेहरू ने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की सिफारिश पर वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ गतिविधियों के लिए एक अंतरिक्ष समिति की स्थापना की. इस समिति का नाम क्या है जिसे बाद में इसरो द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया?

a) अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति

b) भारतीय अंतरिक्ष आयोग

c) भारत की अंतरिक्ष संचालन समिति

d) भारत की बाह्य अंतरिक्ष समिति

Q3. किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनकी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे पत्रों के संग्रह – लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर का अनुवाद किया?

a) प्रेमचंद

b) फणीश्वरनाथ रेणु

c) कृष्णा सोबती

d) सुमित्रानंदन पंत

Q4 जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधान मंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई?

a) महारानी एलिजाबेथ

b) लुईस माउंटबेटन

c) राजेंद्र प्रसाद

d) किंग जॉर्ज

Q5. शिक्षा का अधिकार अधिनियम और POCSO अधिनियम के तहत बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार अर्ध न्यायिक निकाय का क्या नाम है?

a) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

b) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण परिषद

c) अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण परिषद

d) बाल अधिकार संरक्षण परिषद

Q6. नवीनतम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा दक्षताओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए?

a) केरल

b) कर्नाटक

c) असम

d) पंजाब

Q7 भारत में सड़क पर रहने वाले बच्चों पर बनी इस अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म द्वारा अर्जित धन का उपयोग एक गैर-लाभकारी संस्था स्थापित करने के लिए किया गया था जो भारत के सबसे बड़े शहरों में सड़क पर रहने वाले बच्चों का समर्थन करती है. फिल्म का नाम क्या है?

a) पाथेर पांचाली

b) अविस्मरणीय बच्चे

c) सलाम बॉम्बे

d) स्लमडॉग मिलियनेयर

Q8 पश्चिम बंगाल में हिजली डिटेंशन कैंप स्वतंत्रता सेनानियों और राजनीतिक कैदियों के लिए प्रमुख जेलों में से एक था. आजादी के बाद नेहरू ने शिविर में किस प्रमुख शिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया था?

a)St. Xavier’s University

b) IIT Kharagpur

c) Jadavpur University

d) West Bengal Technical University

Q1. c) Q2. a) Q3. a) Q4. c) Q5. a) Q6 d) Q7. c) Q8. b)