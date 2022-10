Chinese Student Visa: चीन में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए अच्छी खबर है. चीन में पढ़ाई कर रहे छात्रों को कोविड 19 के कारण भारत वापस लौटना पड़ा था. लेकिन इस कारण उनकी पढ़ाई बीच में ही अधूरी रह गई. लेकिन अब दो साल बाद फिर से चीन सरकार द्वारा भारतीय छात्रों को स्टूडेंट वीजा देना शुरू कर दिया गया है. साथ ही विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय छात्रों के लिए जरूरी सलाह जारी की गई है. इन छात्रों को चीन में उनके यूनिवर्सिटी से संपर्क बनाए रखने को कहा गया है.Also Read - Taiwan: अब आसान हुई ताइवान की यात्रा, पूरी तरह से हटे कोविड-19 प्रवेश प्रतिबंध

कोविड 19 के कारण लगे प्रतिबंध के कारण दो साल से अधिक समय से भारतीय छात्र चीन जाने में असमर्थ थे. भारत सरकार द्वारा लगातार चीन पर इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि भारतीय छात्रों की चीन वापसी हो ताकी उनकी पढ़ाई समय पूरी हो सके. Also Read - Coronavirus: अभी डरना जरूरी है, चीन में और अधिक संक्रामक वेरिएंट आया सामने

WATCH | Indian national is in hospital, our High commission & consulate is in close touch with local authorities & family here. Action must be taken on perpetrators, says @MEAIndia Spokesperson Arindam Bagchi on attack on Indians in Australia. pic.twitter.com/RjnP6pu6d5

— Prasar Bharati News Services & Digital Platform (@PBNS_India) October 14, 2022