CISF Constable Admit Card 2021 Released: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने CISF में कांस्टेबल / TM-2019 के पदों के लिए विस्तृत मेडिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड (CISF Constable Admit Card 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जिन्हें 21 मार्च 2021 को CISF परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किया गया था, वे CISF की आधिकारिक वेबसाइट cisfrectt.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (CISF Constable Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - Parliament’s Monsoon Session 2021: देश की खातिर 5 साल में कितने जवान शहीद हुए? सरकार ने संसद में दी जानकारी

इसके लिए अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://cisfrectt.in/esm_login.php पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (CISF Constable Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट के अनुसार, 16 अगस्त 2021 को होने वाली विस्तृत मेडिकल टेस्ट के लिए कुल 892 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था. CISF ट्रेड्समैन DME एडमिट कार्ड (CISF Constable Admit Card 2021) आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. उम्मीदवार लॉगिन पेज पर जन्म तिथि, रोल नंबर, कैप्चा का उपयोग करके अपना एडमिट कार्ड (CISF Constable Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - COVID-19: संक्रमण का सुरक्षा बलों पर भी बुरा असर, CAPF में 5 गुना बढ़ गए संक्रमित, CRPF और BSF का सबसे बुरा हाल

CISF Constable Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड Also Read - भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने दिया विवादित बयान, कहा- कूचबिहार में 4 की जगह 8 मरने चाहिए थे

CISF की आधिकारिक वेबसाइट cisfrectt.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Download Admit Card for Detailed Medical Examination for the post of Const/TM-2019 in CISF’ लिखा हो.

अपनी जन्मतिथि, रोल नंबर, कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

CISF Constable Admit Card 2021 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

CISF Constable Admit Card 2021 डाउनलोड करें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सहेजें.