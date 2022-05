बिहार के एक सरकारी स्‍कूल का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर आप भी चकरा जाएंगे. वीडियो में एक क्‍लास में दो अलग-अलग विषयों के श‍िक्षक एक ही ब्‍लैक बोर्ड पर छात्रों को पढ़ाते नजर आ रहे हैं. ये दोनों श‍िक्षक हिन्‍दी और उर्दू के हैं, जो एक साथ एक ही ब्‍लैकबोर्ड पर छात्रों को हिन्‍दी और उर्दू का ज्ञान दे रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार के सरकारी स्‍कूलों में पढ़ाई की स्‍थ‍ित‍ि दुखद है. बता दें यह मामला आदर्श मिडल स्‍कूल का है.Also Read - जेल भरो आंदोलन: छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के खिलाफ हुआ प्रदर्शन, धमतरी में भाजपाइयों ने किया जेल भरो आंदोलन | वीडियो देखें

#WATCH | Bihar: Hindi & Urdu being taught on same blackboard in one classroom of a school in Katihar

Urdu Primary School was shifted to our school by Education Dept in 2017. Teachers teach both Hindi &Urdu in one classroom: Kumari Priyanka, Asst teacher of Adarsh ​​Middle School pic.twitter.com/ZdkPE0j7tW

— ANI (@ANI) May 16, 2022