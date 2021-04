CLAT 2021 Registration: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2021) के लिए एक बार फिर पंजीकरण (CLAT 2021 Registration) करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (CLAT 2021) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे CLAT 2021 की आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in या clat.ac.in पर जाकर 15 मई, 2021 तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि कंसोर्टियम द्वारा अभी तक फिर से CLAT 2021 परीक्षा की तारीख को लेकर कोई सूचना जारी नहीं की गई है. Also Read - Jammu Kashmir Lockdown: जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में आज से 84 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन, जानें पूरा फैसला...

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://consortiumofnlus.ac.in/ पर क्लिक करके भी आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि CLAT का संचालन देश के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (National Law University) के संघ द्वारा किया जाता है. देश में बड़ी संख्या में निजी और अन्य लॉ कॉलेजों द्वारा भी इसके स्कोर को स्वीकार किया जाता है. राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) में प्रवेश हालांकि AILET परीक्षा के माध्यम से किया जाता है. उम्मीदवार अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द consortiumofnlus.ac.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करें. परीक्षा 13 जून, 2021 को दोपहर 2 बजे से अपराह्न 4 बजे तक आयोजित की जानी है.

परीक्षा (CLAT 2021) तिथि को स्थगित करने की संभावना के संबंध में 19 अप्रैल को संघ ने एक सर्कुलर जारी किया था. इस सर्कुलर में देशभर कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मई के पहले सप्ताह में इसकी समीक्षा की जाएगी. CLAT 2021 परीक्षा की तारीख के अनुसार निर्णय लिया जाएगा. जिन उम्मीदवार ने इस परीक्षा (CLAT 2021) के लिए आवेदन किए हैं, वे CLAT 2021 की आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in को बीच-बीच में चेक करते रहें.